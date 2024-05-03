Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör barıştı mı? İkili nerede görüntülendi?

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, aşklarını yeniden canlandırdı. Daha önce kısa süreli bir ilişkileri olan çift, Mert Demir konserinde bir araya geldi ve yeniden birlikte olduklarına dair dedikoduları alevlendirdi. Peki, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör barıştı mı? İkili nerede görüntülendi?

NE OLMUŞTU?

Dizi'nin dikkat çeken oyuncularından biri olan Feyza Civelek geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün dizi ekibiyle katıldıkları Cannes Film Festivali'nde barıştığını söylemişti.

SILA TÜRKOĞLU VE DOĞUKAN GÜNGÖR BARIŞTI MI?

Kısa süreli ayrılığın ardından bir araya gelen çift Mert Demir konserinde görüntülendi. Çiftin görüntüleri sevenlerini heyecanlandırdı sosyal medyada "Aşk yeniden mi?" yorumları yapıldı.