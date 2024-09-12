Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden ve nasıl öldü?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayıp dövülen 2 yaşındaki Sıla bebekten üzücü bir haber geldi. Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla'nın kardeşinin devlet koruması altına alındığını duyurdu. Peki, Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden ve nasıl öldü? Detaylar haberimizde...

SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ?

Tekirdağ'da cinsel istismara maruz bırakılan ve dövülen Sıla bebekten de acı haber geldi. Sıla bebek, beyin kanaması tanısıyla tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ'DA NE OLMUŞTU?