Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden ve nasıl öldü?
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayıp dövülen 2 yaşındaki Sıla bebekten acı haber geldi. Birçok kişi, 'Sıla bebek neden ve nasıl öldü?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Tekirdağ'da yaşanan olayın detayları merak ediliyor.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayıp dövülen 2 yaşındaki Sıla bebekten üzücü bir haber geldi. Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla'nın kardeşinin devlet koruması altına alındığını duyurdu. Peki, Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden ve nasıl öldü? Detaylar haberimizde...
SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ?
Tekirdağ'da cinsel istismara maruz bırakılan ve dövülen Sıla bebekten de acı haber geldi. Sıla bebek, beyin kanaması tanısıyla tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
TEKİRDAĞ'DA NE OLMUŞTU?
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Y. bebeğe yönelik şiddet ve cinsel istismar olayıyla ilgili olarak anne B.Y. ile yaşları 13 ve 14 olan 2 komşu çocuğu tutuklanmıştı. Olayda, anne B.Y.'nin imam nikahlı eşi ve komşu çocuklardan birinin babası olmak üzere 2 kişi daha tutuklandı. 2 kişinin daha tutuklanması ile toplam olayda tutuklu sayısı 5'e çıktı.