Sıfır Atık Festivali'nde örnek uygulama! Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık yaklaşımı, bugün İstanbul’da başlayan Sıfır Atık Festivali ile yeni bir buluşma noktası kazandı. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen festival, 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sıfır Atık Festivali kapsamında Haberler.com'a özel konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, festivalin en dikkat çeken yönlerinden birinin atıksız organizasyon anlayışı olduğunu söyledi.

"FESTİVALİ TAMAMEN ATIKSIZ İNŞA ETTİK"

Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Ağırbaş, festivalde tek kullanımlık ürün kullanımını minimum seviyeye indirdiklerini belirterek, "Bu da festivali biz tamamen atıksız inşa ettik. Yani şöyle, burada vatandaşlarımız suyunu kendi cam termosundan içiyor, kahvesini kendi bardağından içiyor ve bu sayede yüz binlerce, milyonlarca pet şişenin çöpe atılmasını engelliyoruz" dedi.

Sürdürülebilir yaşamın bireysel alışkanlıklarla başladığını vurgulayan Ağırbaş, kendisinin de günlük yaşamında çevre dostu uygulamalara dikkat ettiğini söyledi.

Ağırbaş, "Ben kendim kendi termosumu kullanıyorum, kendi bardağımı kullanmaya dikkat ediyorum. Bu sayede plastik kullanımını azaltıyoruz ve sürdürülebilirliğe önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK DEĞİŞİMLERLE BÜYÜK KAZANIMLAR

Gıda israfının önlenmesinin de sıfır atık yaklaşımının önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Ağırbaş, vatandaşlara günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri önerilerde bulundu.

"Yemediğiniz ürünleri kaba koyarak dolapta saklayın. Yemediğiniz ürünü tabağınıza almayın" diyen Ağırbaş, bu tür basit alışkanlıkların büyük çevresel faydalar sağlayabileceğini belirtti.

"DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN"

Çevre bilincinin yaygınlaşmasıyla önemli sonuçlar elde edilebileceğini ifade eden Ağırbaş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Böyle küçük değişimlerle dünyayı değiştirmek mümkün."

HABERLER.COM STANDINA YOĞUN İLGİ

Çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan festivalde yer alan Haberler.com standı da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

"Dijitalde de Sıfır Atık" sloganıyla hazırlanan stantta, dijital dünyada çevre dostu alışkanlıkların önemi anlatılırken, ziyaretçilere dijital temizlik ve sürdürülebilir teknoloji kullanımı konusunda bilgiler veriliyor.

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Kaynak: Haberler.com