Siber güvenlik uzmanı nedir, ne iş yapar? 2022 Siber güvenlik uzmanı eğitimleri başladı mı? Beyaz şapkalı hacker nedir, ne iş yapar?

CyberHero Akademi Eğitim Koordinatörü Meral Tutuk ve Siber Güvenlik Uzmanı Abdurrahim Özel Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Meral Tutuk ve Abdurrahim Özel, dijital tehditlerin arttığı günümüzde siber güvenlik eğitiminin öneminden bahsetti. Peki, Siber güvenlik uzmanı nedir, ne iş yapar? Beyaz şapkalı hacker nedir, ne iş yapar? 2022 siber güvenlik uzmanı eğitimleri başladı mı?

CYBER HERO AKADEMİ İLE BEYAZ ŞAPKALI HACKER EĞİTİMİ

Cyber Hero Akademi Siber Güvenlik Uzmanı Abdurrahim Özel Haberler.com'a yaptığı açıklamasında "Ciddi manada siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var. Çünkü diğer ülkelerden anlık olarak siber saldırılar almaya devam ediyoruz. İçerden veya dışardan bu saldırılar devam edecektir. O yüzden beyaz şapkalı dediğimiz fayda odaklı olan sistemlerdeki açıklıkları tespit edip bunları kapatmaya yönelik sürekli çalışacak olan beyaz şapkalı hackerlara ihtiyacımız olduğu için bu eğitimin sonunda aslında evet bir hackerın tamamen bakış açısına sahip oluyorsunuz, aynı teknik ve yöntemleri öğreniyorsunuz ama sadece şapkamız farklı. Biz beyaz şapkayız onlar siyah şapka..." dedi.

Cyber Hero Akademi ile beyaz şapkalı hacker eğitimleri alabilir ve bu alanda kendinizi geliştirebilirsiniz.

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SİBER GÜVENLİK NEDİR?

Siber Güvenlik dediğimiz kavram temelde sanal ortamda ki verilerin korunması olarak adlandırılabilir. Fakat uzun tanımını yapacak olursak elektronik sistemleri ve sanal dünyadaki verilerimizi korumayı amaçlayan, elektronik bilgi güvenliği ve teknoloji güvenliği olarak da bilinen bir teknoloji dalıdır.

Bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları kısacası kişisel ve kurumsal bilgileri içerisinde barındıran sistemlerin siber saldırganlar tarafından ele geçirilmesini önlemek amacı ile alınan önlemlerin ve yapılan uygulamaların tümüne siber güvenlik denir.

Sizlerin de bildiği gibi şuanda içinde bulunduğumuz devir teknoloji devri olarak tanımlanmakta ve bu teknoloji devrindeki teknolojik cihazların iyi yanları olduğu kadar ne yazık ki kötü yanları da bulunmaktadır.Bu sebepten ötürü bizler sanal dünyada teknolojiyi daha güvenli kullanabilmek için sanal tehditleri bilmeli ve şahsi sistemlerimizi veya şirket sistemlerini güvende tutmak için önlemler almalıyız.Bu saldırıları çok iyi bilen ve korunma yollarını arayan kişilere siber güvenlik uzmanı denilmektedir.

SİBER GÜVENLİK UZMANI NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Günümüzde siber güvenlik uzmanı ne iş yapar, nerelerde çalışır oldukça merak ediliyor. Siber güvenlik uzmanı çalıştığı şirket veya kuruma hizmet vermekle görevli kişilerdir. Çalışılan şirket veya kurum özel sektöre ait olabileceği gibi devlete de bağlı olabilmektedir. Bilgisayarlar, sunucular, mobil cihazlar, elektronik sistemler, ağlar kötü amaçlı saldırılara maruz kalabilir. İşte siber güvenlik uzmanları bilgi teknolojisi ya da elektronik bilgi güvenliğini sağlayan kişilerdir.

SİBER GÜVENLİK UZMANI NASIL OLUNUR?

Siber güvenlik uzmanı olabilmek için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ve bu alanda kendini geliştirmek gerekmektedir. Üniversitelerin iletişim teknolojileri veya programa dili bölümlerini bitirerek ve kendinizi bu alanda geliştirerek siber güvenlik uzmanlığı seviyesine ulaşabilirsiniz.

BEYAZ ŞAPKALI HACKER NEDİR?

Beyaz şapkalı hacker, bilişim suçları işleyen hackerların kullandıkları teknik ve yöntemleri bilen ve hackerların eylemleri sırasında kullandıkları araçları ve yazılımları tanıyan, iyi niyetli hackerlardır.

Beyaz şapkalı hackerların bilmesi gereken bazı hacking yöntemleri:

DDoS ya da Distributed Denial of Service attack saldırısı, çoklu sistemlerde hedef sistemin kaynakları ya da bant genişliği istilaya uğradığı zaman oluşur, bunlar genellikle bir veya birden fazla web sunucusudur. Bu sistemler saldırganlar tarafından çeşitli yöntemler kullanılarak bağdaştırılır. DDoS saldırıları, bir web sunucusunu yavaşlatır veya tamamen çökertebilir.

Brute force attack saldırıları, hackerlar tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılacak bilgileri çalmak amacıyla ve şifrelenmiş verileri kırmak için sıklıkla kullanılır. (Ancak, tüm kaba kuvvet saldırılarının kötü niyet içermediğine de dikkat çekmek gerek, bazen bir ağın güvenliğini test etmek için güvenlik analistleri tarafından da kullanılabilirler.)

SQL Injection saldırıları, PHP programlama dilinde yapılan SQL açıklarından yola çıkarak bir web sitenin veritabanına erişilmeye çalışırken kullanılır.

Keylogger klavye dinleme sistemi veya klavye yakalama sistemi olan keylogger, Klavyede bir harfe dokunulduğunda casus yazılım dinler ve klavye harflerini kaydeder. Klavye dinleme sisteminin olmaması için spam amaçlı mesajların güvenilmeyen mesajların açılmaması gerekir.

Phishing ya da yemleme, yasa dışı yollarla bir kişinin şifresini veya kredi kartı ayrıntılarını öğrenmeye denir.

Trojan ya da truva atı, bilgisayar yazılımı bağlamında Truva atı zararlı program barındıran veya yükleyen programdır. (Bazen "zararlı yük" veya sadece "truva" ibareleriyle de nitelendirilmektedir.) Terim klasik Truva Atı mitinden türemiştir. Truva atları masum kullanıcıya kullanışlı veya ilginç programlar gibi görünebilir ancak yürütüldüklerinde zararlıdırlar.

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