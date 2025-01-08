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Siber Güvenlik Başkanlığı nedir, başkanı kimdir? Siber Güvenlik Başkanlığı hangi bakanlığa bağlı?

Siber Güvenlik Başkanlığı nedir, başkanı kimdir? Siber Güvenlik Başkanlığı hangi bakanlığa bağlı?
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Siber Güvenlik Başkanlığı nedir? Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet gösterecek Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın başkanı kim oldu ve hangi bakanlığa bağlı merak ediliyor. Peki, Siber Güvenlik Başkanlığı görevi nedir?

Siber Güvenlik Başkanlığı başvuru ekranı ve görevleri neler olduğu sık sık araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli olarak kurulacak başkanlığın merkezinin Ankara olacağı belirtildi. Siber Güvenlik Başkanlığı nedir, başkanı kimdir? Siber Güvenlik Başkanlığı hangi bakanlığa bağlı? Detaylar haberimizdedir…

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI NEDİR?

Başkanlık, siber güvenliği sağlama amacıyla politika, strateji ve hedefler belirleyerek eylem planları oluşturacak ve bu kapsamda mevzuat çalışmalarını yürütecek. Ayrıca, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayacak, siber güvenlik konusunda farkındalık yaratma, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına öncülük edecek. Siber güvenlik ve bilgi güvenliğine yönelik projeleri desteklerken, kamu, özel sektör ve üniversiteler arasında iş birliğini geliştirmeyi hedefleyecek.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI GÖREVİ NEDİR?

Yerel ve milli teknolojilerin geliştirilmesi, yerli girişimcilerin uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar, Ar-Ge faaliyetleri ve teknoloji transferleri başkanlığın odaklanacağı diğer önemli alanlar arasında yer alacak. Siber güvenlik açıklarının tespiti, kriz yönetim planlarının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi gibi görevler de başkanlık sorumluluğunda olacak. Yurt içinde başkan tarafından, yurt dışında ise Cumhurbaşkanı onayıyla temsilcilikler açılabilecek.

Siber Güvenlik Başkanlığı nedir, başkanı kimdir? Siber Güvenlik Başkanlığı hangi bakanlığa bağlı?

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NIN HİZMET BİRİMLERİ

Başkanlık bünyesinde Siber Savunma Genel Müdürlüğü, Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Basın ile Halkla İlişkiler Müşavirliği gibi birimler yer alacak. İlgili konularda bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturulabilecek.

Başkanlığa, görevlerini yerine getirebilmesi için 135 kişilik bir kadro tahsis edildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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