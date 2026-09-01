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Emeklilere ücretsiz kaplıca müjdesi

Emeklilere ücretsiz kaplıca müjdesi
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SGK, Sağlık Bakanlığı'na bağlı termal tesislerde Bağ-Kur ve SSK'lı emeklilere ücretsiz kaplıca tedavisi imkanı tanıyan yeni uygulamayı duyurdu. Bu sayede emekliler termal tesislerden ücretsiz yararlanabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan önemli açıklama, emeklilerin yüzünü güldürdü. Yeni uygulama ile SGK, Bağ-Kur ve SSK'lı emekliler için termal tesislerde kaplıca tedavisi imkanı doğdu.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı termal tesislerde sunulan bu tedavilerden emekliler ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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