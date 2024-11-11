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Sezen Aksu'dan "Uzak Şehir"e Ağıt

Sezen Aksu'dan
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Sezen Aksu'nun Uzak Şehir'e Yazdığı Ağıt Ağlattı

Sezen Aksu'dan O Diziye Ağıt
Sezen Aksu O Dizide Ağlatacak

Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu'nun ilk bölümü 11 Kasım Pazartesi akşamı

yayınlanacak olan ve çekimleri Mardin'de devam eden Kanal D'nin yeni dizisi "Uzak Şehir"

için 'De Mardin' ismiyle özel bir şarkı yazdığı ortaya çıktı.

SEZEN AKSU'DAN 'UZAK ŞEHİR'E AĞIT

"De Mardin" Kampı

Dünyaca ünlü besteci Joaquin Rodrigo'nun gitar konçertosu, Sezen Aksu'nun adapte Türkçe

sözleriyle 'De Mardin' olarak yeniden hayat buldu. Minik Serçe, tüm kadınlara adadığı eserin

sözleri için adeta kampa girerek haftalarca çalıştı ve yüzlerce satır kaleme aldı. Yazdığı

satırların arasından seçtiği o çok özel sözler, "De Mardin" olarak doğdu.

Yeni Keşif Vokaller

Joaquin Rodrigo'nun gitar konçertosundan Türkçe' ye uyarlanan eser, Fiorecantu'nun

yorumu ve Sezen Aksu'nun yeni keşifleri Tuba Önal ve Sibel Gürsoy'un vokaliyle hayat

buldu. Minik Serçe'nin kaleme aldığı eserin düzenlenmesini Atakan Ilgazdağ yaparken,

tonmaysterliğini Arzu Alsan ve mix'ini ise Murat Bulut yaptı.

SEZEN AKSU'DAN 'UZAK ŞEHİR'E AĞIT

Kadınlara İthaf

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan ve müziğiyle de merak uyandıran

Uzak Şehir için Sezen Aksu'nun usta kaleminden dökülen o sözler;

Be Mardin, Nemrut'un çileli yıldızı

Kadınlarının daha kızken ağarırmış kan kınası gür saçları

Yıkarmış bütün günahları

De Mardin de hadi

En imtiyazsız, en yok en kayıt dışı

Kaç isyan var, kaç tevekkül, kaç çıbanın başı

Anlatmalı esasını hadi

Ne rızam var ne kaldı gözüm yaşı

De Mardin ben susturulduğun söz hakkınım

Kaydet ki şahidiyim bütün o koparılan kadınların kanı

Kendisini asırlar boyu doğuran o kül Zümrüt-ü Anka'nın.

PAZARTESİ BAŞLIYOR

Bir annenin oğluyla kendisi için verdiği özgürlük mücadelesine, Albora fertlerinin kıyasıya

iktidar savaşına ve etkileyici aşk hikayelerine sahne olacak dizi 'Uzak Şehir' 11 Kasım

Pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

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