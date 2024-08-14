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Seyithan İzsiz kimdir, kaç yaşında? Seyithan İzsiz nereli, hangi partiye geçti?

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İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz kimdir, kaç yaşında ve hangi partiye geçtiği gündeme geliyor. Seyithan İzsiz, 1976 yılında Van'da doğdu ve eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Peki, Seyithan İzsiz kimdir?

Seyithan İzsiz kimdir? Siyasetçi Seyithan İzsiz, 28. dönem İyi Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekilliği yaptı ve İzsiz, Haziran ayında partisinden istifa etti. Seyithan İzsiz hangi partiye geçtiği merak ediliyor. Seyithan İzsiz kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

SEYİTHAN İZSİZ KİMDİR?

Seyithan İzsiz 1976 Van - Çatak doğumludur. İş İnsani ve Siyaset Bilimcidir. Evli ve 3 Çocuk Babasıdır. Eğitimini İstanbul Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde tamamlayan Seyithan İZSİZ Yüksek Lisansını İstanbul Gelişim Üniversitesinde yapmıştır.

Ailesinin ekonomik sıkıntılarından dolayı çok küçük yaşlarda iş hayatına başlayan İZSİZ'in çok meşakkatli bir hayat geçmişi vardır. Kendisi şirketini kurmadan önce en son PİZZA HUT ve DOMİNOS PİZZA gibi Uluslararası Şirketlerde Restoran Müdürü ve Bölge Müdürü pozisyonlarında yöneticilik yapmıştır. Çekirdek ailesinin kalabalık oluşu ve hanesinin en büyük erkek çocuğu olmasının getirdiği sorumluluk ile, Bugün Dünya'nın 150 noktasında satış ofisleri ve kendi alanında Türkiye'nin önde gelen markalarından olan DELTA HOLDİNG'in Kurucusu olmuştur. 2007 yılında T.B.M.M. Dergisi tarafından yılın kurumu, 2015 yılında DELTA DELUXE Projeleri ile yılın projesi ve en son 2021 yılında DELTA DUBAİ TOWER'S WATERPARK Projesi ile yılın en iyi Karma Konut Projesi Ödüllerini almıştır.

İş Hayatının yanı sıra Siyaset ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Aktif Rol alan Seyithan İZSİZ Van Federasyonu Başkanlığı Beylikdüzü Gönüllüleri Vakfı Kurucu Başkanı ve İstanbul Doğu - Güneydoğu Üst Çatı Platformu Kurucu Üyeliği Vazifesinde bulundu. 2014 yılında Beylikdüzü ve İ.B.B. Meclis Üyeliği, 2018 yılında Milletvekili Aday Adaylığı, 2019 yılında Esenyurt Belediye Başkan Aday Adaylığı olan İZSİZ, 2 Dönem İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Komite Başkan Yrd. 28. Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı oldu.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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