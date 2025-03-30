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Şevval orucu ne zaman tutulur? Ramazan'da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?

Şevval orucu ne zaman tutulur? Ramazan'da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?
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Şevval orucu ne zaman tutulur? Ramazan Bayramı'nın ardından gelen bu özel oruç, İslam dünyasında büyük bir fazilete sahip. Müslümanlar tarafından sıkça merak edilen "Şevval orucu ne zaman tutulur?" sorusu, Ramazan sonrası en çok araştırılan konulardan biri haline geldi.

Şevval ayında tutulan oruçların hükmü ve niyet şekli, dini açıdan oldukça önem taşıyor. Bu nedenle, Şevval orucu hakkında doğru bilgi edinmek isteyenler bu konuyu detaylı şekilde araştırıyor. Şevval orucu ne zaman tutulur sorusuna verilen cevap kadar, bu orucun Ramazan'daki eksik oruçların yerine geçip geçmeyeceği de merak ediliyor. Peki, Şevval orucu ne zaman tutulur? Ramazan'da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır (önerilen bir ibadet). Peygamber Efendimiz (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur. Bu altı günlük oruç, bayramın ikinci gününden itibaren peş peşe veya ara verilerek tutulabilir.?

Şevval orucu ne zaman tutulur? Ramazan'da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?

RAMAZAN'DA TUTULAMAYAN ORUÇLAR ŞEVVAL ORUCU NİYETİYLE TUTULABİLİR Mİ?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/435).

Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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