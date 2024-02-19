Sultan II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde gelin ve damadın şahitliklerini yapan isimlerden birisi olan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katıldığı törende "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef aldı. Yılmaz'ın bu sözleri sarf ettiği anlarda Ortaylı'nın verdiği tepki dikkat çekti. Peki, Şevki Yılmaz kimdir? Söylediği sözlerle gündeme gelen Şevki Yılmaz kim, ne dedi? Detaylar haberimizde...

ŞEVKİ YILMAZ KİMDİR?

Şevki Yılmaz, 1955 yılında İzmit'te doğdu. İlköğrenimine İzmit'te başladı ve ardından İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gördü. Lise eğitimini Derince Lisesi'ni dışarıdan bitirerek tamamladı. 1974 yılında, MSP-CHP koalisyonunda Adalet Bakanlığı'nda özel kalem müdürü olarak görev aldı. 1980'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu ve ardından Kartal Müftülüğü'nde memurluk görevine başladı. 1982'de Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nda Avusturya bölge başkanlığına atandı. 1984 yılında teşkilatın tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. 1995 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi'nden (RP) Rize milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Ancak, 28 Şubat 1997 sürecinin ardından RP'den istifa etti. Bu dönemde Necmettin Erbakan, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, İbrahim Halil Çelik, Hasan Hüseyin Ceylan, Şükrü Karatepe, Bekir Yıldız, Zeki Başaran, Selahaddin Aydar, Hasan Celal Güzel ve Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte siyasi yasaklılar arasında yer aldı ve bu süreçte Avrupa'ya giderek çalışmalarını orada sürdürdü. 19 Eylül 2004 tarihinde Türkiye'ye dönerek faaliyetlerine devam etti.

ŞEVKİ YILMAZ NE SÖYLEDİ?

Yılmaz, "Osmanlı'yla iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum. Bugün elhamdülillah böyle bir ailenin düğününde birlikteyiz" sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef aldı. O sözlerin edildiği sırada Mehmet Fatih Çıtak'ın yanında bulunan İlber Ortaylı'nın beden dili dikkatlerden kaçmadı.