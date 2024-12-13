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Sevgiliye, arkadaşa zor doğruluk soruları (DC soruları zor)

Sevgiliye, arkadaşa zor doğruluk soruları (DC soruları zor)
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Doğruluk soruları zor! Doğruluk mu cesaret mi oyunu, arkadaş ortamlarının vazgeçilmez eğlencelerinden biri. Sevgilinizle veya arkadaşlarınızla oynarken onları terletecek zor doğruluk sorularını keşfetmek ister misiniz? İşte en cesur doğruluk soruları zor listesi!

Doğruluk mu cesaret mi oyunu, eğlenceyi doruklarda yaşamak isteyenler için popüler bir seçenek olmaya devam ediyor. Hem utandıran hem de düşündüren bu sorular, oyunun heyecanını artırıyor. Özellikle sevgiliye veya yakın arkadaşlara yönelik sorularla, sırlar açığa çıkıyor ve kahkaha dolu anlar yaşanıyor. İşte oyunu daha ilginç hale getirecek zor doğruluk soruları!

DOĞRULUK SORULARI ZOR

  • Bugüne kadar yaptığın en büyük yalan neydi?
  • Hiç utanmadan yaptığın ve sonradan pişman olduğun bir şey var mı?
  • Gizlice kime aşık oldun?
  • Şu an hayatında olmasa daha mutlu olacağın kişi kim?
  • En kötü hediye aldığın kişi kimdi?
  • Hiç birini gizlice takip ettin mi?
  • Geçmişinden silmek istediğin bir olay nedir?
  • Ailene karşı en büyük yalanın neydi?
  • En yakın arkadaşına söylemekten çekindiğin şey nedir?
  • Asla yapmam dediğin ama yaptığın bir şey var mı?

ARKADAŞA DOĞRULUK SORULARI

  • Hiç arkadaşının sırrını başkasına söyledin mi?
  • En kötü alışkanlığın nedir?
  • Arkadaş grubunda en az sevdiğin kişi kim?
  • Hiç bir arkadaşını kıskandın mı? Neden?
  • Birlikte en utandığınız anı paylaşır mısın?
  • Arkadaş grubundan biriyle bir günlüğüne hayat değiştirsen kim olurdu?
  • Bu gruptan biriyle bir daha konuşmamaya karar versen kim olurdu?
  • Hiç arkadaş grubunu başka bir arkadaş için terk ettin mi?
  • En büyük sosyal gafın nedir?
  • Hiç arkadaşına yalan söyleyerek önemli bir olaydan kaçtın mı?

SEVGİLİYE DOĞRULUK SORULARI

  • Hiç eski sevgilini özlediğin oldu mu?
  • İlişkimizle ilgili seni rahatsız eden bir şey var mı?
  • Birlikte olmak için yapmayı göze aldığın en çılgın şey nedir?
  • Benden sakladığın bir sır var mı?
  • Benim hakkımda sevmediğin bir şey var mı?

Sevgiliye, arkadaşa zor doğruluk soruları (DC soruları zor)

  • Daha önce aşık oldun mu, olduysan en derin aşkın kimdi?
  • En uzun ilişkin ne kadar sürdü ve neden bitti?
  • Hiç ilişkimiz hakkında arkadaşlarından tavsiye aldın mı?
  • Eğer başka birini çekici buluyorsan bunu bana söyler misin?
  • Benim için değiştirmeyi düşündüğün bir şey var mı?

DOĞRULUK SORULARI (ZOR ARKADAŞA, SEVGİLİYE)

  • Gizlice kimden hoşlanıyorsun?
  • Hayatında en çok utandığın an nedir?
  • Telefonunda en son aradığın kişi kim?
  • Bu ortamda en çok güvendiğin kişi kim?
  • Hayatında yaptığın en büyük hata neydi?
  • Geçmişte kiminle barışmak isterdin?
  • Hiç para için yalan söyledin mi?
  • Bu oyunu oynarken en çok korktuğun soru nedir?
  • Hiç bir arkadaşının sevgilisinden hoşlandın mı?
  • Bu gruptaki birini hayatından çıkarmak zorunda kalsan kim olurdu?
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