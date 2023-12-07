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Sevgilisinden ayrılan Dua Lipa, telefon numarasını verdi

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8 aylık sevgilisinden ayrılan dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, "Bana mesaj at" diyerek telefon numarasını verdi. Şarkıcıya kısa sürede binlerce mesaj ve arama geldi.

Geçtiğimiz günlerde 8 aylık sevgilisi Romain Garvas ile ilişkisini bitiren dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Takipçilerinin kendisine mesaj atmasını isteyen Lipa, telefon numarasını verdi.

10 milyon takipçisinin bulunduğu X hesabından telefon numarasını yayınlayan İngiliz şarkıcı "Bana mesaj at" notunu yazdı. Paylaşılan numara kısa sürede binlerce kişinin mesaj ve arama yağmuruna tutuldu. Lipa'yı arayan hayranları o anları da hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Öte yandan paylaşılan numaranın Dua Lipa'nın kişisel hatta olmadığı ekibi tarafından yönetilen mesaj topluluğu olduğu ileri sürüldü.

Sevgilisinden ayrılan Dua Lipa, telefon numarasını paylaştı

Sevgilisinden ayrılan Dua Lipa, telefon numarasını paylaştı

Sevgilisinden ayrılan Dua Lipa, telefon numarasını paylaştı

Sevgilisinden ayrılan Dua Lipa, telefon numarasını paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
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