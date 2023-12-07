Sevgilisinden ayrılan Dua Lipa, telefon numarasını verdi

8 aylık sevgilisinden ayrılan dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, "Bana mesaj at" diyerek telefon numarasını verdi. Şarkıcıya kısa sürede binlerce mesaj ve arama geldi.

Geçtiğimiz günlerde 8 aylık sevgilisi Romain Garvas ile ilişkisini bitiren dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Takipçilerinin kendisine mesaj atmasını isteyen Lipa, telefon numarasını verdi.

10 milyon takipçisinin bulunduğu X hesabından telefon numarasını yayınlayan İngiliz şarkıcı "Bana mesaj at" notunu yazdı. Paylaşılan numara kısa sürede binlerce kişinin mesaj ve arama yağmuruna tutuldu. Lipa'yı arayan hayranları o anları da hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Öte yandan paylaşılan numaranın Dua Lipa'nın kişisel hatta olmadığı ekibi tarafından yönetilen mesaj topluluğu olduğu ileri sürüldü.