Sevdagül Tunçer kimdir? Zafer Partisi'nden Sevdagül Tunçer neden istifa etti?

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevdagül Tunçer, yaptığı açıklamada partiyle tüm bağlarını kopardığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Tunçer'in kim olduğu ve istifa gerekçeleri kamuoyunun gündemine oturdu. Sevdagül Tunçer'in istifa kararıyla ilgili detaylar merak edilirken, konu siyaset gündeminde geniş yankı buldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEVDAGÜL TUNÇER KİMDİR?

01 Ocak 1992'de Isparta'nın Yalvaç ilçesinde dünyaya gelen Sevdagül Tunçer, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Eğitim hayatına Isparta Fen Lisesi'nde parasız yatılı öğrenci olarak devam etti. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giren Tunçer, 2015 yılında mezun olarak İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı.

2018-2020 yılları arasında Ankara Barosu'na kayıtlı özel bir hukuk bürosunda yönetici avukat olarak görev yaptı. 2020 yılında İstanbul Barosu'na nakil olarak kendi hukuk ofisini açtı.

Siyasi kariyerine ise üniversite yıllarında başladı; 2012 yılında Atatürkçü Düşünce Kulübü'ne katıldı ve aynı yıl Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeliğine başladı. 2013 yılında TGB'den ayrılarak farklı siyasi bir yol izlemeye karar verdi.

Son olarak, Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi olan Sevdagül Tunçer, yaptığı açıklamada partiyle olan tüm bağlarını kopardığını duyurdu.

SEVDAGÜL TUNÇER İSTİFA MI ETTİ?

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevdagül Tunçer, 25 Eylül 2025 tarihinde partisinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Tunçer, yaptığı açıklamada Zafer Partisi ile tüm bağlarını kopardığını belirtti. Henüz istifa gerekçelerine dair resmi bir açıklama yapılmazken, bu gelişme parti içinde önemli bir hareketlilik yarattı. Tunçer'in kararı, Zafer Partisi'nin iç dinamikleri ve politikaları üzerine yeni tartışmaların gündeme gelmesine yol açtı.

SEVDAGÜL TUNÇER NEDEN İSTİFA ETTİ?

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Sevdagül Tunçer, 25 Eylül 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu. Tunçer, sosyal medya üzerinden Zafer Partisi ile bağlarını tamamen kopardığını belirtti. Ancak, istifasının gerekçeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, parti içinde yaşanan fikir ayrılıkları veya politik duruş farklılıkları gibi çeşitli nedenlere işaret eden spekülasyonların ortaya çıkmasına neden oldu.