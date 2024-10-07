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Servet Operasyonu Antalya'da nerede, hangi otelde çekildi, setleri nerede? Servet Operasyonu filmi nerede çekildi Türkiye'de mi çekildi (İSTANBUL)?

Servet Operasyonu Antalya'da nerede, hangi otelde çekildi, setleri nerede? Servet Operasyonu filmi nerede çekildi Türkiye'de mi çekildi (İSTANBUL)?
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İzleyenleri ekrana bağlayan Servet Operasyonu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Servet Operasyonu filmini izleyecek olanların merak ettiği Servet Operasyonu hakkına detaylar araştırıldı. Peki, Servet Operasyonu nerede çekildi? Servet Operasyonu Antalya'da nerede, hangi otelde çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Servet Operasyonu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Servet Operasyonu konusu, özeti ve Servet Operasyonu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Peki, Servet Operasyonu nerede çekildi? Servet Operasyonu Antalya'da nerede, hangi otelde çekildi?

SERVET OPERASYONU KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Servet Operasyonu filminin ana çekimleri 14 Ocak 2021'de Antalya, Türkiye, Farnborough ve Katar'da başlamıştır.

SERVET OPERASYONU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 13 Ocak 2023 ( Türkiye )

Servet Operasyonu (İngilizce özgün adıyla: Operation Fortune: Ruse de Guerre), Guy Ritchie tarafından yönetilen ve Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies tarafından yazılan yeni bir Amerikan casus aksiyon komedi filmidir. Filmde Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone ve Hugh Grant rol alıyor. Film, 13 Ocak 2023'te Türkiye'de vizyona girmiştir.

Filmde, dünyayı tehdit edebilecek ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikayesi anlatılıyor. Orson Fortune karakterini canlandıran Statham'a, Hollywood'un ünlü isimleri Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Hugh Grant, Bugzy Malone ve Max Beesley eşlik ediyor.

SERVET OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI

Jason Statham - Orson Fortune

Aubrey Plaza

Bugzy Malone

Josh Hartnett - Danny Francesco

Cary Elwes - Nathan Jasmine

Hugh Grant - Greg Simmonds

Lourdes Faberes - Emilia

Max Beesley - Ben Harris

Eddie Marsan - Knighton

Kaan Urgancıoğlu - Casa

SERVET OPERASYONU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Servet Operasyonu filmi çekimleri 14 Ocak 2021'de Antalya, Türkiye, Farnborough ve Katar'da başladı. Filmin çekimleri Ocak 2021'de Türkiye'de, Antalya şehrinde başladı ve ikili, özel davetle Atlas Sineması'nın açılışına katıldı.

SERVET OPERASYONU FİLMİ SETLERİ NEREDE?

Kaan Urgancıoğlu, Aksel Üstün, Tim Seyfi ve Bestemsu Özdemir'in de rol aldığı filmin çekimleri 2021 Ocak'ta başladı. Aksiyon ve gerilim türündeki filmin sahnelerinin büyük bölümü EXPO 2016 Antalya Sergi Alanı'nda inşa edilen dev film platosu ile 100 metre yüksekliğindeki EXPO Kulesi'nin terasında, Aspendos Antik Kenti, Karaalioğlu Parkı, kent merkezinin antik yerleşim bölgesi Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı'nda geçiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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