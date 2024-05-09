Serkan Şengül kimdir, kaç yaşında? Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül kaç kilo verdi?

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in yazıp yönettiği "Kolpaçino" filminin her serisinde oynayan Serkan Şengül'ün verdiği kilolar konuşuluyor. Serkan Şengül kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geliyor. Kilolu haliyle tanınan Şengül, yeni sinema filmi için kilo verdi. Serkan Şengül kimdir?

SERKAN ŞENGÜL KAÇ KİLO VERDİ?

Kamil Çetnin'in yönettiği "Çingene Kızı Zeguma" adlı sinema filminin galasında Serkan Şengül yeni haliyle görenleri şaşırttı. Tam 65 kilo veren ünlü oyuncu, "Filme 135 kilo başladım, 70 kilo bitirdim" dedi.

SERKAN ŞENGÜL KİMDİR?

Serkan Şengül 20 Mart 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan Serkan Şenül, kariyerinde dönüm noktası olan Kolpaçino ve Kolpaçino Bomba Sinema filmleri olmuştur. Ardından, Galerici Şahin karakterin sayesinde büyük beğeni toplamıştır. 1999 yılında farklı bir meslekle uğraşan Şengül, oyuncu Şafak Sezer ile tanışması hayatını değişti diyebiliriz. Şafak Sezer ile beraber Sıdıka isimli dizi filminde rol alarak ilk rol deneyimini yaşadı. Bunun sonrasında ise birçok TV dizilerinde ve sinema filmlerinde rol aldı. Aynı zamanda Kutsal Damacana 2 İtmen filminde oynadı.