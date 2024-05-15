Leyla ile Mecnun dizisinde unutulmaz bir performans sergileyen Serkan Keskin, uzun bir süredir Meriç Aral ile ilişki yaşıyor. Çiftin düğün tarihleri daha önce iki kez ertelendi ve şimdi bir kez daha güncellendi. SERKAN KESKİN VE MERİÇ ARAL AYRILDI MI? Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın düğün tarihi neden ertelendi? İşte merak edilenler...

DÜĞÜN TARİHİ NEDEN ERTELENDİ?

Meriç Aral, Medcezir dizisiyle dikkatleri üzerine çekti ve Serkan Keskin ile uzun süredir bir ilişki yaşıyor. İkilinin evlilik tarihleri, 2018 yılından beri birlikte olmalarına rağmen hala netlik kazanmadı ve bu konuda meraklı bekleyiş sürüyor.

Ünlü çift, daha önce iki kez erteledikleri düğün tarihlerini bu yaz yapmayı planlıyordu. Ancak, beklenen tarih 2024 yazına kaydırıldı ve düğünleri bir kez daha ertelendi.

Davette soruları yanıtlayan Serkan Keskin, "Çok çalışıyoruz" diyerek, bu sefer düğünlerinin yaz sonunda gerçekleşeceğini belirtti.