Serenay Sarıkaya ile Mert Demir evleniyor mu? Mert Demir'in annesi ne dedi?

Mert Demir'in annesi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir evleniyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Şarkıcı Mert Demir'in annesi Gülgün Demir, oğlunun konseri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gülgün Demir'in açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Detaylar haberimizdedir…

SERENAY SARIKAYA İLE MERT DEMİR EVLENİYOR MU?

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilişkisi hız kesmeden devam ederken, bugün önemli bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Mert Demir'in annesi, oğlunun konseri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gülgün Demir'in açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü şarkıcının annesi Gülgün Demir, "Evet, daha önce Serenay'la görüştüm. İkisi de birbirleriyle çok mutlu" dedi. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu sorusuna ise anne Demir, "Kendileri nasıl isterse öyle olur. Bana bunları sormayın, bunlar ikisinin bileceği şeyler. Şu an gayet iyiler, ilişkilerini onaylıyorum, nasıl istiyorlarsa öyle devam etsinler" şeklinde yanıt verdi.