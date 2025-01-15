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Serenay Sarıkaya ifadesinde ne dedi?

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ne ifade verdiği merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya ile Ayşe Barım olayı nedir ve Serenay Sarıkaya ifadesinde ne dedi soruları gündeme geliyor. Peki, Serenay Sarıkaya ifadesinde ne söyledi?

Serenay Sarıkaya bu sabah tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ifadesinde ne dediği merak ediliyor. Sarıkaya, gazetecilerin "5 milyon dolar aldığınız doğru mu?" sorusunu gülümseyerek yanıtladı. Serenay Sarıkaya ile Ayşe Barım olayında son gelişmeler neler? Detaylar haberimizdedir...

SERENAY SARIKAYA İFADESİNDE NE DEDİ?

Mert Demir'le yaşadığı reklam aşkı için bir iş adamından Ayşe Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği öne sürülen Serenay Sarıkaya, 'Bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermek için bugün İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliye girişinde gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Sarıkaya, "5 milyon dolar aldığınız doğru mu?" sorusunu gülerek yanıtladı. Adliyeye vatandaş girişinden giren Sarıkaya, avukatı ile birlikte daha sonra Talimat Bürosu'nda yaklaşık 30 dakika ifade verdi.

Serenay Sarıkaya ifadesinde ne dedi?

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM"

İfade işlemlerinin ardından adliyenin B kapısı önünde basın mensuplarına açıklama yapan Sarıkaya, şunları söyledi:

"Her şey yolunda, bir problem yok çok şükür. Hakkımızda çıkan yalan ve iftira. Gerçekten noktasına, virgülüne kadar aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. İfademi verdim, hiçbir problemim yok. Kendi adıma, benim adıma da yönlendirilen bu iddialar ve iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım.

"İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI"

Şu anda soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok. Dişimle tırnağımla bu günlere gelmişim, bu bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil. Bu işler böyle olmaz. Zaten gerçek çok net bir şekilde ortada. O yüzden ifademizi verdik ve gidiyoruz. Sürece bakacağız. Teşekkür ederim"

Serenay Sarıkaya ifadesinde ne dedi?

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Kaynak: Haberler.com / Gündem
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