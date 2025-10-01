Serdar Akinan kimdir? Serdar Akinan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Serdar Akinan ismi, Türkiye'de medya ve gazetecilik alanında sıkça gündeme gelen bir figür. Kariyeri boyunca pek çok farklı mecrada yer aldı, çeşitli projelerde görev aldı ve zaman zaman tartışmaların odağında oldu. Kim olduğu, nereden geldiği ve meslek hayatının perde arkası merak edilen konular arasında. Serdar Akinan ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

SERDAR AKİNAN KİMDİR?

Serdar Akinan, 1968 yılında İstanbul'da doğmuş bir gazeteci, televizyoncu ve yazardır. Medya dünyasında uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunmuş ve hem yazılı hem de görsel basında etkin rol oynamıştır. Türkiye'de televizyon haberciliğinin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir.

Kariyeri boyunca birçok televizyon kanalının kuruluşunda ve yönetiminde yer almış, aynı zamanda köşe yazarlığı yapmış ve çeşitli kitaplar kaleme almıştır. Son yıllarda sosyal medya ve dijital platformlarda da aktif olarak içerik üretmeye devam etmektedir.

SERDAR AKİNAN KAÇ YAŞINDA?

Serdar Akinan, 1968 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır. Medya sektörüne genç yaşta, 19 yaşında adım atmış ve yaklaşık dört dekadır gazetecilik ve televizyonculuk alanında çalışmaktadır. Uzun süredir medyada yer alması, kariyerinde pek çok döneme tanıklık etmesine olanak sağlamıştır.

SERDAR AKİNAN NERELİ?

Serdar Akinan İstanbul doğumludur ve aslen Tatar kökenlidir. Hem ailesi hem de kendisi İstanbul'da yaşamaktadır.

SERDAR AKİNAN KARİYERİ

Serdar Akinan, kariyerine 1987 yılında Milliyet Gazetesi'nde gece servisi muhabiri olarak başladı. 1992'de televizyon haberciliğine geçiş yaptı ve Star TV'nin Washington temsilciliği gibi uluslararası görevlerde bulundu. Mehmet Ali Birand'ın "32. Gün" programında görsel yönetmenlik yaptı, görüntülü haber dalında ödüller kazandı.

CNN Türk, NTV, Habertürk, SkyTurk gibi kanallarda çeşitli pozisyonlarda görev aldı. SkyTurk'te Genel Yayın Yönetmenliği yaparken Nihat Genç ile "Ne Var Ne Yok" programını sundu. Akşam gazetesindeki köşe yazarlığı sırasında hükümeti eleştiren yazıları nedeniyle işten çıkarıldı. Daha sonra Vagus.tv adlı haber portalını kurdu ancak kısa süreli kapatma ile karşılaştı. 2022'de Cadde TV'nin genel yayın yönetmeni, 2023'te ise KRT televizyonunun genel müdürü oldu.

2023 Nisan ayında, bir YouTube söyleşisinde yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu dava süreci, Akinan'ın kariyerinde tartışmalı bir döneme işaret etti. Gözaltı işlemi sonrasında denetimli serbestlikle serbest bırakıldı.