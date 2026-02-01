Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'nda verdiği kan ve saç örneklerinin ardından jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasıyla serbest bırakılan ünlü komedyen Hasan Can Kaya'dan bir açıklama geldi. Hayatı boyunca sigara dahi kullanmadığını belirten Kaya, "Adli Tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim" dedi.

  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturmasında Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal dahil 11 şüpheli serbest bırakıldı.
  • Hasan Can Kaya sosyal medyada yaptığı açıklamada hayatı boyunca sigara bile kullanmadığını ve Adli Tıp test sonuçlarının negatif olacağına inandığını belirtti.
  • Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

11 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan temin etmek' suçlamaları ile gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında karar verildi.

Buna göre; ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile rapçiler Reynmen ve Emirhan Çakal'ın yanı sıra Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla jandarmada alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı.

HASAN CAN KAYA'DAN İLK AÇIKLAMA: SİGARA BİLE KULLANMADIM

Öte yandan serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan bir açıklama geldi. Kaya, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatı boyunca sigara dahi kullanmadığını belirterek Adli Tıp'tan gelecek test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine emin olduğu kaydetti.

Kaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli Tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum."

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemleri yapılmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında komedyen Hasan Can Kaya ile rapçiler Reynmen ve Çakal'ın yanı sıra Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla yer almıştı.

Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumuna (ATK) götürülmüştü.

Öte yandan 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verilmişti. Bu kişiler Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı'ndan oluşmuştu.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un da arandığı kaydedilmişti.

