Haberler

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Adalar fayı kırılacak" iddialarına katılmadığını belirten Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dikkatleri Marmara Denizi'nin güneyine çevirdi. Üşümezsoy'a göre esas deprem riski Yalova açıklarında, Çınarcık-Esenköy-Bozburun hattında yoğunlaşıyor.

  • Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Bölgesi'ndeki asıl deprem riskinin Yalova açıklarında, Çınarcık, Esenköy ve Bozburun hattında yoğunlaştığını belirtti.
  • 1999 Gölcük Depremi'nin Adalar Fayı üzerindeki enerjiyi boşalttığını ve enerjinin Marmara'nın güneyine aktığını ifade etti.
  • Olası büyük bir depremin İstanbul'un değil, Yalova ve çevresinin merkezinde yaşanabileceğine işaret etti.

Marmara Bölgesi'nde son günlerde art arda meydana gelen depremler endişe yaratırken, deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. TGRT Haber'e konuşan Üşümezsoy, uzun süredir dile getirilen "Adalar Fayı kırılacak" iddialarına karşı çıkarak, asıl tehlikenin Marmara'nın güneyinde, Yalova açıklarında biriktiğini söyledi.

"RİSK KUZEYDE DEĞİL, GÜNEYDE"

Üşümezsoy, geçmişte İstanbul'u etkileyen büyük depremleri hatırlatarak, Marmara'daki enerji birikiminin yön değiştirdiğine dikkat çekti. Üşümezsoy "1894 yılında kırılan fay, İstanbul ve Anadolu bloğu arasındaki stresi boşalttı. Bu hattın doğu uzantısı ise 1999'daki Gölcük Depremi sırasında kırıldı. Kırılmış bir kemiğin kaynamadan tekrar kırılamayacağı gibi, bu fayın da yeniden kırılabilmesi için birleşip kaynaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Uzman isim, 1999 Gölcük Depremi'nin Adalar Fayı üzerindeki enerjiyi büyük ölçüde boşalttığını vurgulayarak, enerjinin o tarihten sonra Marmara'nın güneyine aktığını belirtti. Üşümezsoy "Risk kuzeyde değil, güneyde. Enerji 1999 sonrası güneye geçti; stres Çınarcık, Esenköy ve Bozburun hattında yoğunlaşıyor" dedi.

GÖZLER YALOVA VE ÇEVRESİNE ÇEVRİLDİ

Üşümezsoy'un açıklamaları, Marmara çevresindeki deprem senaryolarına yeni bir bakış kazandırdı. Uzmanın değerlendirmesi, olası büyük bir depremin İstanbul'un değil, Yalova ve çevresinin merkezinde yaşanabileceğine işaret ediyor. Marmara'da sismik hareketliliğin sürdüğü bu dönemde, uzmanlar bölgedeki enerji transferlerinin dikkatle izlenmesi gerektiği konusunda hemfikir.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Ülkeyi yangın yerine çeviren kazada bilanço ağırlaşıyor
İBB soruşturmasında 4 gazeteci ifade vermek için emniyete götürüldü

Sabah saatlerinde evlerinden alınan 4 gazeteci emniyete götürüldü
Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor

Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Yardım çığlıkları mahalleyi inletti

Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Mihriban Er'den isyan etti

'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Ünlü oyuncu isyan etti
Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı

En sonunda canına tak etti, herkesin içinde duş aldı
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Kocaeli Müftülüğü'nden dikkat çeken '10 Kasım' kararı

O şehrimizde müftülükten dikkat çeken "10 Kasım" kararı!
Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Ajax-Galatasaray maçına gitmek isteyen İrem Derici'yi sinirden çılgına döndüren olay

Dev heyecana saatler kala aldığı haberle sinirden küplere bindi
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.