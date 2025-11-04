Semra Güzel kimdir? Semra Güzel tahliye mi edildi?

HDP'nin eski Diyarbakır milletvekili Semra Güzel, uzun süredir süren yargı süreci ve tutukluluğu ile gündemdeki yerini koruyor. 27. dönemde vekillik yapan Güzel, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve sahte belge düzenleme suçlamalarıyla yargılanıyordu. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararıyla toplam 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Güzel, hükümle birlikte tahliye edildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEMRA GÜZEL KİMDİR?

Semra Güzel, 27. dönem HDP Diyarbakır milletvekili olarak görev yapmış bir siyasetçidir. Diyarbakır'daki siyasi çalışmaları ve HDP çatısı altındaki faaliyetleri ile tanınan Güzel, 2017 yılında Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen PKK mensubu Volkan Bora ile olan fotoğrafları nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılmıştır.

2022 yılında sahte kimlikle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanmasıyla gündeme gelmiş ve tutuklanmıştır. Milletvekilliği süresince siyasi kariyeri ile dikkat çeken Güzel, Türkiye'deki yargı süreçleriyle de sıkça medyada yer almıştır.

SEMRA GÜZEL TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar sonrası Semra Güzel tahliye edilmiştir. Mahkeme, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 9 ay hapis cezası vermiş, ancak hükümle birlikte sanığın tahliyesine de karar vermiştir.

SEMRA GÜZEL NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Semra Güzel, sahte kimlikle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanmasının ardından tutuklanmıştır. Hakkında açılan dava, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamaları üzerine kurulmuştur. Tutuklanmasına sebep olan olaylar arasında, PKK mensubu Volkan Bora ile 2017 yılında çekilmiş fotoğrafları ve bu fotoğrafların medyada manipüle edilerek kamuoyuna sunulması da yer almaktadır.

Güzel, duruşmalarda bu fotoğrafların karalama kampanyası sonucu gündeme geldiğini ve beraat talebinde bulunduğunu ifade etmiştir.