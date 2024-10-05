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Semih Çelik Hristiyan mı Müslüman mı? Semih Çelik dini ne?

Semih Çelik Hristiyan mı Müslüman mı? Semih Çelik dini ne?
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İstanbul'da yarım saat arayla iki genç kızı vahşice öldürüp intihar eden Semih Çelik'in evinden çıkan objeler kan dondurdu. Çelik'in evinde yapılan aramalarda Hristiyanlık ve Hz. İsa figürleri bulundu. Peki, Semih Çelik Hristiyan mı Müslüman mı? Semih Çelik dini ne?

İstanbul Fatih dün korkunç bir olaya sahne oldu. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik (19), aynı yaştaki İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra genç kızın başını kesip annesinin önüne attı. Ardından katil zanlısı surlardan atlayarak intihar etti. Çelik'in bununla da sınırlı kalmadı, vahşetten yarım saat önce de 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdüğü belirlendi. Peki, Semih Çelik Hristiyan mı Müslüman mı? Semih Çelik dini ne?

SUR CANİSİNİN EVİNDE DİKKAT ÇEKEN OBJELER

İnfial yaratan olayın yankıları sürerken Semih Çelik'in evinde yapılan aramalarda ekipler ilginç bulgulara ulaştı. Çelik'in evinden dikkat çeken objeler çıktı. Objelerin birçoğunun Hristiyanlık ve Hz. İsa figürlerinden oluştuğu görüldü.

DAHA ÖNCE KAYDA ALDIĞI VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 2 kadını vahşice katleden Semih Çelik'in takıntı haline getirdiği ve dün katlettiği İkbal Uzuner için geçtiğimiz yıl çektiği video ortaya çıktı. Korku filmlerini andıran görüntüde Çelik, genç kızı daha önce de öldürmek istediğini ancak yapamadığını belirtiyor.

"SENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞTİM"

Ekol TV tarafından yayınlanan videoda "İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum" diyerek söze başlayan Çelik, "Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim, bu hayattan giderken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerliydi benim için. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Tanrı o kadar yardım etti ki sana, iyi ki olmadı böyle bir şey" ifadelerine yer veriyor.

SEMİH ÇELİK CENAZE NAMAZI KILINDI MI?

İki kadını öldürdükten sonra Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden Çelik'in cenaze namazının, güvenlik sebebiyle iptal edildiği öğrenildi.

YeniÇağ Gazetesi'nin aktardığına göre ise Semih Çelik'in cenaze namazı Kilyos'da kılındı.

Semih Çelik Hristiyan mı Müslüman mı? Semih Çelik dini ne?Semih Kılıç'ın cenaze törenine ait odluğu iddia edilen görüntü.

SEMİH ÇELİK HRİSTİYAN MI MÜSLÜMAN MI?

Semih Çelik dini ile ilgili olarak açıklama yapılmadı.

İşte Semih Çelik'in evinde bulunanobjeler:

Semih Çelik Hristiyan mı Müslüman mı? Semih Çelik dini ne?

Semih Çelik Hristiyan mı Müslüman mı? Semih Çelik dini ne?

Semih Çelik Hristiyan mı Müslüman mı? Semih Çelik dini ne?

Semih Çelik Hristiyan mı Müslüman mı? Semih Çelik dini ne?

Semih Çelik Hristiyan mı Müslüman mı? Semih Çelik dini ne?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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