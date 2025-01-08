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Selma Aliye Kavaf DEVA Partisi'nden istifa mı etti?

Selma Aliye Kavaf DEVA Partisi'nden istifa mı etti?
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Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf kimdir, kaç yaşında ve DEVA Partisi'nden istifa mı etti soruları gündeme geliyor. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf DEVA Partisi'nden neden istifa ettiği merak ediliyor. Peki, Selma Aliye Kavaf kimdir?

Selma Aliye Kavaf DEVA Parti'sinden istifa mı etti? DEVA Partisi'nde istifalar devam ediyor. Selma Aliye Kavaf istifa mı etti, siyasi kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Selma Aliye Kavaf neden istifa etti? Detaylar haberimizdedir…

SELMA ALİYE KAVAF DEVA PARTİSİ'NDEN İSTİFA MI ETTİ?

DEVA Partisi'nde dün Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'ın istifasının ardından bugün de Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf partisinden istifa ettiğini duyurdu. DEVA'nın Meclis'teki sandalye sayısı 10'a düşerken Kavaf açıklamasında "Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına böyle bir karar aldım" dedi.

Selma Aliye Kavaf DEVA Parti'sinden istifa mı etti?

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