Selen Soyder'in annesi kim? Oyuncu Selen Soyder kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler?

Selen Soyder'in annesi kim? Oyuncu Selen Soyder kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler? sorularına yanıt aranıyor. Son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol alan başarılı oyuncu Selen Soyder'in annesi hayatını kaybetti. Selen Soyder'in annesi kim? Detaylar haberimizdedir…

SELEN SOYDER'İN ANNESİ KİM?

Başarılı oyuncu Selen Soyder'in 8 yıldır hastalıkla mücadele eden annesi Behice Yazıcı yaşamını yitirdi. Yazıcı, bugün İzmir'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Anne acısıyla kahrolan ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Annem Behice Yazıcı, beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı. 8 yıllık zorlu bir mücadelenin sonunda tüm sevdiklerinin ve onu sevenlerin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Daha sonra annesinin cenaze bilgilerini paylaşan Soyder "Merhumenin cenazesi salı günü öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılacak olup Çeşme Çakabey Kabristanı'na defnedilecektir" dedi.

SELEN SOYDER KİMDİR?

26 Aralık 1986 yılında İzmir Alsancak'ta doğdu. Tam adı Mükerrem Selen Soyder olarak biliniyor.

Yanya göçmeni olan bir ailenin tek çocuğudur.

İlkokul ve ortaokulu İzmir'de bitirdi. Lise öğrenimini yine İzmir'de olan Selma Yiğitalp Lisesinde bitirdi. Üniversite eğitimini ise Bilgi Üniversitesi'nin Tarih bölümünde devam ettirmektedir.

2006 yılında 'Miss Model Of Turkey' adlı güzellik yarışmasında Türkiye'nin en iyi modeli olarak seçildi.

Daha sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nde 'Miss Bikini Of The Universe' yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Bu yarışmada 1. olan Soyder, aynı zamanda 'En İyi Milli Kostüm Ödülü'nü de kazandı.

Bu yarışma ile dünyada bir ilk olan 'Kızıl Kraliçe' ünvanını aldı.

2007 yılında Star Tv kanalında düzenlenen 'Miss Turkey' güzellik yarışmasına katıldı ve 1. seçildi. Daha sonrasında Türkiye'yi temsilen 'Miss World 2007' yarşmasına katıldı, ancak ilk beşe giremedi. Güzel oyuncu-modelin boyu 1.78, kilosu 54, vücut ölçüleri ise 89-60-90'dır.

2007 yılında 'Vakko' adlı markanın modelliğini yaptı. Sonrasında dil eğitimi almak için Kanada'ya gitti. 2009 yılında tekrar Türkiye'ye dönen Soyder, babasının isteği ile spikerlik kursuna gitti.

Star Tv Ana Haber'de staj yapmaya başladı, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in haber ekibinde bulunundu ve bir süre spikerlik yaptı. Daha sonra dizi teklifi aldığı için spikerlikten ayrıldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında Fox Tv'de yayınlanan 'Yer Gök Aşk' adlı dizide başrol oynayarak gerçekleştirdi.

2012 yılında dizinin 2. sezonunda Türkiye dizi tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve oynadığı dizinin yapım şirketinin bir başka dizisi olan 'Lale Devri' adlı diziye aynı karakter ve isimle transfer oldu.

Bu dizide de yine başrol oynadı ve izleyiciden büyük ilgi gördü. Kendisi gibi dizide başrol olarak oynayan Tolgan Sayışman ile birliktelik yaşadılar.

Dizideki aşkları gerçeğe dönüşen çiftin birliktelikleri üç sene kadar sürdü. İdealara göre tek çocuk olarak serbest büyüdüğünü söyleyen Soyder, Sayışman'ın kısıtlamalarını katlanamadı ve ilişkilerini bitirdiler.

2013 yılında yine bir ilki gerçekleştirerek Soyder'in adına 'Seleninst' diye bir dergi çıkarıldı ve adına ilk dergi açılan insan olarak tarihe geçti. Yine aynı yıl 'Lale Devri' adlı dizideki performansı ile 2 ödül birden kazandı.

İlk ödülü 19. Siyaset Dergisi Ödülleri, Yılın Tv Kadın Yıldızı ödülü, İkincisi ise 4. Prestij Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü oldu.

2014 yılında yayınlanan 'Reaksiyon' adlı dizide başrol olarak rol aldı.

İlklerin kadını olarak anılan Soyder yine aynı yıl 'Miss Turkey 2014'de jüri üyeliği yaptı.

2015 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan Hangimiz Sevmedik adlı filmde başrol oynamıştır.

Güzel oyuncu 2015 yılının ağustos ayında uzun zamandır birlikte olduğu reklamcı Oren Fransez ile gizli bir şekilde evlendiler.

Filmleri ve Dizileri :