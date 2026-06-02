Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba

A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile oynadığı karşılaşmayı saha kenarından takip eden bir güvenlik görevlisinin yaptığı paylaşım gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım, futbolseverleri ikiye böldü.

A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya karşılaşmasında görev yapan bir güvenlik görevlisinin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Saha kenarında çekilen görüntüye, "Kızlar cennetteyim galiba" notunu düşen görevlinin paylaşımı kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı.

Paylaşımın yayılmasının ardından sosyal medyada farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar ifadeyi esprili ve doğal bulurken, bazıları ise paylaşımın abartılı olduğunu savundu. Yorumlarda, profesyonel bir görev sırasında yapılan paylaşımın doğru olup olmadığı da tartışma konusu oldu.

