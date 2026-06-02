Haberler

Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'a cevap

Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'a cevap
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Bologna'dan ayrılan teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüşme gerçekleştirdiği ve deneyimli teknik adamın siyah-beyazlıların teklifini kabul ettiği iddia edildi.

  • Beşiktaş, Bologna'dan ayrılan İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile temasa geçti.
  • Sportif direktör Önder Özen, 48 yaşındaki Italiano ile görüşme gerçekleştirdi.
  • Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

Yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 

VINCENZO ITALIANO'YA TEKLİF

Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Bologna'dan ayrılan İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile temasa geçti. Hafta sonuna kadar yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Beşiktaş'ta, kulübe sportif direktör olarak geri dönen Önder Özen'in 48 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. 

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Kartal Yiğit'in haberine göre; Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'a yanıt gecikmedi. Başarılı çalıştırıcının siyah-beyazlıların teklifini kabul ettiği dile getirildi. 

VINCENZO ITALIANO KİMDİR?

Son yıllarda İtalyan futbolunun dikkat çeken yükselen değerlerinden biri olan Vincenzo Italiano, hücum odaklı oyun anlayışı ve yüksek tempolu sistemiyle tanınıyor. Alt liglerden başlayarak kariyer basamaklarını hızla tırmanan 48 yaşındaki teknik adam, sergilediği başarılı performansla Serie A'nın saygın isimleri arasına girmeyi başardı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Parti sözcüsü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar

20 ilde 82 şüpheliye operasyon! Özel sistem kurmuşlar
Adliyede dava sonrası ortalık karıştı! 8 kadın gözaltına alındı

Adliyede dava sonrası ortalık karıştı! 8 kadın gözaltına alındı
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Beklenen kararı verdiler!

Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
Özel 'Ferdi Zeyrek için 'çarpıldı' diyen kadın partide çikolata dağıtıyor' dedi, jet yanıt geldi

Özel "Zeyrek'e çarpıldı diyen kadın" dedi, o isimden jet yanıt geldi