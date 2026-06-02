Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'a cevap

Yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

VINCENZO ITALIANO'YA TEKLİF

Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Bologna'dan ayrılan İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile temasa geçti. Hafta sonuna kadar yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Beşiktaş'ta, kulübe sportif direktör olarak geri dönen Önder Özen'in 48 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Kartal Yiğit'in haberine göre; Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'a yanıt gecikmedi. Başarılı çalıştırıcının siyah-beyazlıların teklifini kabul ettiği dile getirildi.

VINCENZO ITALIANO KİMDİR?

Son yıllarda İtalyan futbolunun dikkat çeken yükselen değerlerinden biri olan Vincenzo Italiano, hücum odaklı oyun anlayışı ve yüksek tempolu sistemiyle tanınıyor. Alt liglerden başlayarak kariyer basamaklarını hızla tırmanan 48 yaşındaki teknik adam, sergilediği başarılı performansla Serie A'nın saygın isimleri arasına girmeyi başardı.