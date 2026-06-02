Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti'nin CHP'deki krizle ilgili tavrı belli oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin haftalık Meclis grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'deki mutlak butlan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakırhan, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. "CHP içindeki her aktörü, söylediği her sözün sonuçlarını düşünmeye davet ediyoruz" diyen Bakırhan, "Onun için samimiyetle uyarıyoruz; bugün rakibine yapıştırdığın etiket, yarın senin yakanı tutacak elin provasıdır" diyerek Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu