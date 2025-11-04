Selahattin Demirtaş ile ilgili son gelişmeler, hukuk ve siyaset gündeminde dikkat çekiyor. Aihm'in Türkiye'nin itirazını reddetmesinin ardından Demirtaş'ın avukatları, tahliye talebiyle resmi başvuruda bulundu. Konuya dair detaylar ve olası sonuçlar haberin devamında ele alınıyor. Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Selahattin Demirtaş tahliye başvurusunda mı bulundu?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE Mİ OLUYOR?

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi henüz kesinleşmiş değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) Türkiye'nin itirazını reddetmesinin ardından avukatları tahliye başvurusunda bulundu. Bu başvuru sonrası mahkeme sürecinin sonuçlanmasıyla tahliye süreci netleşecek.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE BAŞVURUSUNDA MI BULUNDU?

Demirtaş'ın avukatları, Aihm'in Türkiye'nin itirazını reddetmesinin ardından tahliye başvurusunda bulundu. Başvuru, AİHM kararının uygulanması ve Demirtaş'ın serbest bırakılması talebi doğrultusunda yapıldı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ OLAYI NEDİR?

Selahattin Demirtaş, eski HDP Eş Genel Başkanıdır. Kobanî davası kapsamında tutuklu bulunan Demirtaş hakkında AİHM, tutukluluğunun haksız ve siyasi saiklerle devam ettiğine hükmederek tahliye edilmesi gerektiğini belirtmişti. Türkiye, AİHM'in kararına itiraz etmiş ancak AİHM bu itirazı reddetti. Kararın ardından avukatları tahliye başvurusunda bulundu ve konu güncel olarak Türkiye'de hukuk gündeminde yer alıyor.