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Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor

Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor Haber Videosunu İzle
Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
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Galatasaray Kulübü, TFF'nin yabancı kuralı hakkında Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları için aldığı kararı eleştirdi. Sarı-kırmızılılar, ''Futbol kişilere göre yönetiliyor'' diyerek takım ismi vermeden bu kararın Fenerbahçe'yi korumak için alındığını iddia etti.

  • Galatasaray, TFF'nin 2026-2027 Ziraat Türkiye Kupası statüsünde yaptığı yabancı kuralı değişikliğine sert tepki göstererek kararın taraflı olduğunu savundu.
  • Galatasaray, TFF'nin Türk futbolunu kurallarla değil, şartlara ve kişilere göre yönettiğini belirtti.
  • Galatasaray, statü değişikliğinin bir kulübün şartlarına çözüm üretmek amacıyla alındığını ve o kulübe can simidi olduğunu iddia etti.

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Ziraat Türkiye Kupası için açıkladığı yeni yabancı kuralı statü değişikliğine çok sert tepki gösterdi. 

FENERBAHÇE'YE AYRICALIK İDDİASI

Resmi kanallardan yapılan açıklamada kararın taraflı olduğu savunulurken, isim verilmeden ezeli rakip Fenerbahçe’ye ayrıcalık tanındığı ima edildi.

''TÜRK FUTBOLU KİŞİLERE GÖRE YÖNETİLİYOR''

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, TFF'nin geçmişte kulüplerin taleplerine kulak tıkadığı hatırlatılarak " Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı 2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliği, Türk futbolunun kurallarla değil, şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesidir." ifadelerine yer verildi. 

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı 2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliği, Türk futbolunun kurallarla değil, şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesidir.

"Biz yabancı futbolcu konusunda bir karar verdik, bu kararı da çok önceden verdik, herkes buna uyacak" diye defalarca açıklama yapanların, kulübümüzün geçen sezon bu konuyla ilgili yaptığı tüm talep ve başvuruları doğru dürüst değerlendirmeden reddedenlerin, yapılan düzenlemenin yaratacağı sakıncaları defalarca dile getirmemize rağmen bizi duymazdan gelenlerin, bir anda yaptıkları bu dönüşü ibretle takip ediyoruz.

O gün, bu düzenlemenin ülkemizi Avrupa'daki büyük kulüplerin yetiştirme yurdu hâline getireceğini, Türk kulüplerini yüksek bonservis bedelleri ödemeye mahkûm edeceğini defalarca ifade ettik. Ancak uyarılarımız dikkate dahi alınmadı.

Bu kararın, tüm kulüplerin ortak menfaatlerini korumaktan ziyade bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek ve adeta o kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu çok açıktır. İsimler değişmekte, yönetimler değişmekte ancak bu kulübü koruyup kollayan anlayış ne yazık ki değişmemektedir.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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