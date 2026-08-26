Haberler

Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü'den olay hareket

Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü'den olay hareket Haber Videosunu İzle
Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü'den olay hareket
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lyon maçı kadrosunda yer almayan Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, kendisine yönelik tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki kritik Lyon deplasmanı öncesinde kadroda yer almayan Çağlar Söyüncü, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların hedefi oldu.

MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI, TEPKİLER ARTTI

Sakatlığı gerekçesiyle kafileye dahil edilmeyen milli stoper, üst üste kaçırdığı maçlar ve takımdaki durumu nedeniyle taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Sezon başından bu yana sarı-lacivertli formayla resmi bir maçta görev alamayan tecrübeli savunmacının durumu tepkileri artırdı.

HESABINI DONDURDU

Kadroya alınmaması üzerine sosyal medya platformlarında çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Çağlar Söyüncü radikal bir karar aldı. 30 yaşındaki futbolcu, eleştiri oklarının hedefi olmasının ardından kişisel sosyal medya hesabını kapatarak dış dünyayla iletişimini kesti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var

CHP'de yeni ihraç dalgası! Bu sefer partinin ağır topları gönderiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi

Konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin anlamı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahlat’ta çocuklarla bir araya gelen Bahçeli'den adını öğrendiği çocuğa anlamlı nasihat

Adını öğrendiği çocuğa verdiği nasihat çok anlamlı: Sen de öyle ol

Manisa'da feci kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza, kardeşleri hayattan kopardı
Aydın'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen şüpheliye gözaltı

Üstgeçide astığı maketin ardından gözaltına alındı
Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu

Görüntüler mide bulandırdı! Bir ilimizi tedirgin eden olay
İlk testte başarısız olan Oosterwolde ikinci kez sağlık kontrolüne girdi! İşte sonuç

İlk testi başarısızdı, ikinci kez sağlık kontrolüne girdi! İşte sonuç
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu