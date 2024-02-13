Sel felaketi sonrası Antalya'daki altyapı sorgulanmaya başlandı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Antalya'da gece saatlerinden bu yana kuvvetli yağış ve şimşek etkili oluyor. Antalya'da kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşanırken valilikten açıklama geldi. Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

BAŞKAN BÖCEK BÖLGEDE

Kentte ekipler çalışmalarına devam ederken gözlerin çevrildiği Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten de bir açıklama geldi. Çizmesini giyip selin vurduğu bölgeye giden Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şehrimizde yaşanan sel afetinin yaralarını hep birlikte saracağız. Tüm ekiplerimizle birlikte kurum ve kuruluşların desteğiyle yağmurun ilk anından itibaren çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçmiş olsun Antalya'm" dedi.

KENTİN ALTYAPISI SORGULANMAYA BAŞLANDI

Yaşanan sel felaketinin ardından Antalya'nın altyapısı da sorgulanmaya başlandı. Birçok vatandaş, "Felaket büyük anladık da koca turizm kenti de bu şekilde sele teslim olmaz", "Kentte altyapı yokmuş, hep beraber gördük", "Metrekareye çok yağış düştü ama bu altyapının zayıf olduğu gerçeğini ortadan kaldıramaz" şeklinde yorumlar yaptı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kentin eğlence merkezlerinden biri olan Kaleiçi'nden gelen görüntüler sokakların halini gözler önüne serdi. Şelale gibi akan sular ilçenin her yerini kapladı. Kentte çekilen bir başka görüntüde ise araçların komple suya gömüldüğü görüldü.