Üye Girişi
Haberler

Sel felaketi sonrası Antalya'daki altyapı sorgulanmaya başlandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Antalya'da gece saatlerinden bu yana kuvvetli yağış ve şimşek etkili oluyor. Antalya'da kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşanırken valilikten açıklama geldi. Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sel felaketi sonrası Antalya'daki altyapı sorgulanmaya başlandı

BAŞKAN BÖCEK BÖLGEDE

Kentte ekipler çalışmalarına devam ederken gözlerin çevrildiği Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten de bir açıklama geldi. Çizmesini giyip selin vurduğu bölgeye giden Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şehrimizde yaşanan sel afetinin yaralarını hep birlikte saracağız. Tüm ekiplerimizle birlikte kurum ve kuruluşların desteğiyle yağmurun ilk anından itibaren çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçmiş olsun Antalya'm" dedi.

Sel felaketi sonrası Antalya'daki altyapı sorgulanmaya başlandı

KENTİN ALTYAPISI SORGULANMAYA BAŞLANDI

Yaşanan sel felaketinin ardından Antalya'nın altyapısı da sorgulanmaya başlandı. Birçok vatandaş, "Felaket büyük anladık da koca turizm kenti de bu şekilde sele teslim olmaz", "Kentte altyapı yokmuş, hep beraber gördük", "Metrekareye çok yağış düştü ama bu altyapının zayıf olduğu gerçeğini ortadan kaldıramaz" şeklinde yorumlar yaptı.

Sel felaketi sonrası Antalya'daki altyapı sorgulanmaya başlandı

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kentin eğlence merkezlerinden biri olan Kaleiçi'nden gelen görüntüler sokakların halini gözler önüne serdi. Şelale gibi akan sular ilçenin her yerini kapladı. Kentte çekilen bir başka görüntüde ise araçların komple suya gömüldüğü görüldü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Çevre

Muhittin Böcek Antalya Çevre Güncel Haberler

1000

Yorumlar (4)

Cevdet Karaduman:

Kardeşim ister sevin ister sevmeyin belediye işi akp nin işidir.

16
12
yanıtYanıtla
Haydar :

Kanalizasyon temizlenmeyince Sonuç bu

21
2
yanıtYanıtla
Sami İşgören:

alt yapı yapılsa kimse görmezki heykel dikmek varken alt yapıya niye para harcasın böcek.

14
5
yanıtYanıtla
İbrahim Demirel:

Bu sadece Antalya için geçerli değil. Elini vicdanına koyan her insan burada parti ayrımı yapmadan yorum atar. Hiç bir siyasi görüşüm yok bana uyan Hiç bir parti yok. Daha bir kaç sene öncesine kadar akp li belediyelerde de bu sorunlar oldu. Babamızın oğlu bile olsa dürüst olmalıyız. Eğer bir selde bir can kaybı varsa istifa gerekir ama bizim siyasilerde o erdem yok.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title