2023 seçimlerine kısa zaman kalmasıyla beraber vatandaşlar partilerin milletvekili aday listelerini araştırıyor. Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, AK Parti de milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Seçimde AK Parti'yi destekleyeceklerini açıklayan HÜDA-PAR'lı isimler de AK Parti listesinde yer buldu. En çok merak edilenler arasında ise Şehzade Demir yer aldı. Peki, Şehzade Demir kimdir? Şehzade Demir hangi partiden aday? Şehzade Demir nereden aday oldu?

Ak Parti milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Seçimlere AK Parti listelerinden girme kararı alan HÜDA PAR'lı isimlerin de hangi illerden aday gösterileceği belli oldu. AK Parti listelerinde yer alan isimlerden biri ise Şehzade Demir oldu. Vatandaşlar ise Şehzade Demir kimdir? Şehzade Demir hangi partiden aday? Şehzade Demir nereden aday oldu? sorularını araştırıyor.

ŞEHZADE DEMİR KİMDİR?

1974 yılında Şırnak'ta doğmuştur. İlkokul eğitimin Çığır'da bitiren isim lise eğitimini ise Nusaybin'de gerçekleştirdi. HÜDA PAR Genel Sekreterlik görevini yürütürken gazetecilik görevini de devam ettirmektedir. Şehzade Demir evli ve beş çocuk babasıdır.

ŞEHZADE DEMİR HANGİ PARTİDEN ADAY?

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti listelerinde İstanbul 3. Bölge 4. sıradan aday oldu. HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ise AK Parti listelerinde Gaziantep 6. sıradan aday oldu.