Şehit Bahadır Rıdvan Talay kimdir? Şehidimizin memleketi neresi, babası kim, nerede görev yapıyordu?

Şehit Bahadır Rıdvan Talay kimdir? Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucunda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu duyurdu. Şehidimiz Bahadır Rıdvan Talay hakkında kimdir, babası kim, memleketi neresi merak ediliyor. Ayrıntılar!

BAHADIR RIDVAN TALAY KİMDİR?

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği EYP'nin patlaması sonucu İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu açıkladı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olmasıyla ilgili haber ailesine ulaştı. Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Bekar olan Talay'ın nişan hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Yetkililer, şehit Talay'ın Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'ndeki babaevine giderek baba Mehmet Talay'a şehadet haberini verdi.

1 ASKERİMİZ YARALI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir askerin yaralandığı belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.