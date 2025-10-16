Haberler

Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı
Güncelleme:
Sedat Peker'in videolarında adı geçen EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu, İstanbul'da yürütülen kara para soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Aynı operasyonda Sezgin Baran Korkmaz ve yakın çevresinden Çağlar Şendil'in de aralarında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bir dönem Sedat Peker'in videolarında adı geçen EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu, İstanbul merkezli kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN YAKIN ÇEVRESİNDEN İSİMLER DE LİSTEDE

Soruşturmada gözaltına alınanlar arasında, Sezgin Baran Korkmaz'ın yakın çevresinden olduğu iddia edilen Çağlar Şendil de bulunuyor. Ayrıca Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Altan Keksin hakkında da gözaltı kararı verildi.

CİHAN EKŞİOĞLU'NA DAHA ÖNCE RESMİ KORUMA VERİLMİŞTİ

EKBA Holding'in patronu Cihan Ekşioğlu, geçmişte Sedat Peker'in paylaşımlarında gündeme gelmişti. Ekşioğlu'nun ismi, iş dünyası ve siyaset çevreleriyle kurduğu ilişkiler nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. İstanbul Valiliği, daha önce Ekşioğlu'na koruma verildiğini resmen doğrulamıştı. Soruşturmanın kara para aklama, yasa dışı para transferi ve uluslararası bağlantılı mali işlemleri kapsadığı öğrenildi.

ALEYNA TİLKİ'Yİ SAHNEYE ÇIKARMIŞTI

Cihan Ekşioğlu'nun 2019 yılında kızı Selen'in 7. yaş günü için düzenlediği doğum günü partisinde Aleyna Tilki'yi sahneye çıkarmıştı. Ünlü şarkıcının o dönem sahne ücretinin en az 1 milyon TL olduğu söyleniyor

Kaynak: Haberler.com / Hukuk
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAyazBulut:

Sedat Peker'e güvenip mafyacılık oynayan gençler malum yaşı da var bir anda ölüm haberi gelse ne halt yiyeceksiniz bırakın bu boş işleri.. Sonunuz ya mezar ya da karanlık bir hücre

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Bir umuttur yaşamak.

Haber YorumlarıDemir Acer:

Sedat Pekerin iddaa ettiği konuların bence tümü gerçek, onun için birileri susturdu şimdilik.

Haber YorumlarıHarun SİZER:

Ne ilginç bir durum. Adamın oturduğu yerden nam ün yapmak için birşey yapmasına gerek yok birileri durduk yere kaşıyarak ün nam yapıyor adama. Haberciler de üstüne tuzu biberi baharatı hesabı haberini yaptımı tamam oldu bitti para versek reklam şirketleri ile anlaşma yapsak böyle nam yapamayız

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
