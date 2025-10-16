Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Bir dönem Sedat Peker'in videolarında adı geçen EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu, İstanbul merkezli kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN YAKIN ÇEVRESİNDEN İSİMLER DE LİSTEDE

Soruşturmada gözaltına alınanlar arasında, Sezgin Baran Korkmaz'ın yakın çevresinden olduğu iddia edilen Çağlar Şendil de bulunuyor. Ayrıca Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Altan Keksin hakkında da gözaltı kararı verildi.

CİHAN EKŞİOĞLU'NA DAHA ÖNCE RESMİ KORUMA VERİLMİŞTİ

EKBA Holding'in patronu Cihan Ekşioğlu, geçmişte Sedat Peker'in paylaşımlarında gündeme gelmişti. Ekşioğlu'nun ismi, iş dünyası ve siyaset çevreleriyle kurduğu ilişkiler nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. İstanbul Valiliği, daha önce Ekşioğlu'na koruma verildiğini resmen doğrulamıştı. Soruşturmanın kara para aklama, yasa dışı para transferi ve uluslararası bağlantılı mali işlemleri kapsadığı öğrenildi.

ALEYNA TİLKİ'Yİ SAHNEYE ÇIKARMIŞTI

Cihan Ekşioğlu'nun 2019 yılında kızı Selen'in 7. yaş günü için düzenlediği doğum günü partisinde Aleyna Tilki'yi sahneye çıkarmıştı. Ünlü şarkıcının o dönem sahne ücretinin en az 1 milyon TL olduğu söyleniyor