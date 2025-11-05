Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

New York'un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, AP'nin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,6'sini alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

MAMDANİ TARİHE GEÇTİ

Yerel saatle 21.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 83'ü sayıldı. AP'nin açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6'sini alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo'ya yaklaşık 9 puan fark attı. 34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti'nin ilk Müslüman belediye başkanı" unvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

"SİYASİ BİR HANEDANI DEVİRDİK"

New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Mamdani seçim zaferinin ardından dikkat çeken bir konuşma yaptı. Mamdani, galibiyetle "siyasi bir hanedanı devirdiklerini" belirterek, "New York, bu gece değişim için bir yetki verdiniz, yeni bir tür siyaset için yetki verdiniz" ifadesini kullandı.

"DEĞİŞİM ÇAĞINI BAŞLATACAĞIZ"

New York'un artık Müslüman karşıtı nefret söylemi yayarak seçim kazanılan bir şehir olmayacağını dile getiren Mamdani, değişim çağını başlatacaklarını söyledi. Mamdani, "Bir despotu korkutmanın bir yolu varsa, o da onun iktidar kazanmasına olanak sağlayan koşulları ortadan kaldırmaktır. Bu sadece (ABD Başkanı Donald) Trump'ı durdurmanın yolu değil, bir sonrakini de durdurmanın yolu. O halde Donald Trump, beni izlediğini bildiğim için sana söylüyorum: Sesi aç" ifadelerini kullandı.

"TRUMP GİBİ MİLYARDERLERİN VERGİ KAÇIRMASINA..."

"Trump gibi milyarderlerin vergi kaçırmasına ve vergi indirimlerinden faydalanmasına olanak sağlayan yolsuzluk kültürüne" son vereceklerini belirten Mamdani, "New York, göçmenler tarafından inşa edilmiş ve bu gece itibarıyla göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olarak kalacak. Yani, beni dinle Başkan Trump, herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerek." dedi. Mamdani, şimdiye kadar yürüdükleri yol gibi cesur yeni bir yol oluşturmaları gerektiğini belirterek, "Müslümanım. Demokrat bir sosyalistim. Bunlar için özür dilemeyi reddediyorum" diye konuştu.

TRUMP TEHDİTLER SAVURMUŞTU: KOMÜNİST AKIL HASTASI

ABD Başkanı Donald Trump seçimlerde Mamdani'nin rakibi Cuomo'yu desteklemiş ve Mamdani seçilirse fonları kesmekle tehdit etmişti. Trump "komünist akıl hastası" dediği Mamdani için "Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir" ifadelerini kullanmıştı.

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?

Zohran Kwame Mamdani, 18 Ekim 1991 doğumlu. Uganda'nın başkenti Kampala'da doğdu, küçük yaştayken ailesiyle birlikte Güney Afrika'ya, oradan da ABD'ye taşındı. Ailesi köken olarak Hint asıllı: annesi ünlü yönetmen Mira Nair, babası akademisyen Mahmood Mamdani.

EĞİTİM VE KARİYER

Üniversiteyi Bowdoin College'da Africana çalışmaları (Africana Studies) bölümünde okudu ve 2014'te mezun oldu. Mezuniyet sonrası toplumsal konut, barınma hakları gibi alanlarda çalıştı: örneğin ev sahipliği bataklıklarıyla mücadele, kira kontrolü.

SİYASİ AKTİVİTE

2021'den itibaren New York State Assembly'de 36. distrikti (Queens – Astoria & Long Island City bölgesi) temsil ediyor.

2025 yılı için New York City başkanlığına aday oldu ve Demokrat Parti içinde ilerici (democratic socialist) çizgiyle dikkat çekiyor.

POLİTİK GÖRÜŞLERİ

Kira kontrolü, kira artışlarının sınırlandırılması, kamuya ait sosyal konut inşaatı gibi barınma politikalarını öncelikli görüyor. Toplu taşıma ve ulaşım alanında da "ücretsiz otobüs" gibi pilot uygulamaları destekledi. Asgari ücretin, büyük şehirlerde yaşayanlar için çok daha yüksek tutulması yönünde görüşleri var.