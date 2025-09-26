Seçil Erzan kimdir? Seçil Erzan, neden tutuklandı, kaç yaşında, nereli, davası ne durumda?

Seçil Erzan, Fatih Terim gibi tanınmış isimler başta olmak üzere birçok futbolcuya gizlice fon katılımı sağlayan kişi olarak gündeme geldi. 2023'ün ilkbaharında ödeme sorunları yaşanınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arda Turan, Emre Belözoğlu ve birçok futbolcunun yüksek kazanç vaadiyle dahil olduğu sistemin arkasındaki isim olan Seçil Erzan kimdir sorusu, kamuoyunda merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEÇİL ERZAN KİMDİR?

Seçil Erzan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğdu. Eğitimini Çorlu Lisesi'nde tamamladıktan sonra üniversiteyi Kocaeli'de okudu. Kariyerine Çorlu'da 10 yıl şube müdürü olarak başladıktan sonra Denizbank Bahçeşehir şubesinde müdürlük görevine getirildi.

2012 yılında Denizbank Florya şubesinde müdürlük yaptıktan sonra Levent Büyükdere şubesine müdür olarak atandı. 2013 yılında Denizbank ile Galatasaray arasında gerçekleşen sponsorluk anlaşması nedeniyle, o dönemde Galatasaray'ın teknik direktörü olan Fatih Terim'in finansal danışmanlığını üstlendi.

SEÇİL ERZAN KAÇ YAŞINDA?

Seçil Erzan'ın doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kesin ve kamuya açık net bilgiler bulunmamaktadır. Ancak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğduğu ve eğitimini Çorlu Lisesi ile Kocaeli Üniversitesi'nde tamamladığı bilinmektedir.

SEÇİL ERZAN NEDEN TUTUKLANDI?

Seçil Erzan, futbol dünyasından birçok ismi yüksek getiri vaadiyle sisteme dahil ettiği bir fon katılımı skandalı nedeniyle tutuklandı. Özellikle Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuların da içinde bulunduğu birçok kişiye el altından fon sağladı.

Ancak ödemelerde yaşanan aksaklıklar ve maddi sıkıntılar ortaya çıkınca, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma iddiaları gündeme geldi. Bu gelişmeler sonrası 2023 yılının ilkbahar aylarında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma süreci ve yargılamalar devam etmektedir.

SEÇİL ERZAN DAVASI NE DURUMDA?

Seçil Erzan'ın yargılandığı dolandırıcılık davası, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Erzan, futbolcular başta olmak üzere birçok kişiyi yüksek getiri vaadiyle kurduğu gizli fon sistemine dahil ettiği ve ödemelerde sorun yaşanınca tutuklandığı iddiasıyla yargılanıyor. Davada, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi ünlü sporcuların da mağdur olduğu belirtiliyor.

Dava süreci halen devam etmekte olup, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ancak duruşmalar çeşitli nedenlerle erteleniyor ve bu da davanın sonuçlanmasını geciktiriyor. Mahkemenin vereceği kararlar, hem kamuoyu hem de mağdurlar tarafından yakından takip ediliyor.