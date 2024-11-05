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Seçiciler kurulu nedir? ABD Başkanını belirleyen seçiciler kurulu kimdir?

Seçiciler kurulu nedir? ABD Başkanını belirleyen seçiciler kurulu kimdir?
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ABD Başkanını belirleyen seçiciler kurulu kimdir? 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ve eski Başkan Donald Trump arasında bir rekabet yaşanıyor. Peki, Seçiciler kurulu nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanı belirleyen seçiciler kurulu nedir ve kimlerden oluştuğu merak ediliyor. ABD seçim sonuçları ve Türkiye'de büyük bir ilgiyle izlenen başkanlık seçimlerinde kazananın Trump mı yoksa Harris mi olacağı merakla bekleniyor. Seçiciler kurulu nedir? ABD Başkanını belirleyen seçiciler kurulu kimdir? Detaylar haberimizdedir…

SEÇİCİLER KURULU NEDİR?

Seçiciler Kurulu, belirli ofislere aday atamak üzere seçilen bir seçmen grubudur. Bu grup genellikle çeşitli kuruluşları veya siyasi partileri temsil eder. Her kuruluş veya siyasi parti, belirli bir sayıda seçmen tarafından ya da ağırlıklı oylarla temsil edilmektedir.

Seçiciler kurulu nedir? ABD Başkanını belirleyen seçiciler kurulu kimdir?

ABD BAŞKANINI BELİRLEYEN SEÇİCİLER KURULU KİMDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan, 538 kişiden oluşan "Seçiciler Kurulu" tarafından belirleniyor. Bir adayın başkanlığı kazanabilmesi için bu kuruldan 270 üyenin oyunu alması gerekiyor.

ABD'nin seçim sistemi, başkanlık yarışını belirleyen unsurun toplam oy sayısı değil, "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) olması nedeniyle, özellikle "salıncak eyaletler" olarak adlandırılan ve seçim sonucunu belirlemede kritik öneme sahip eyaletlerdeki sonuçlar büyük bir önem taşıyor. Anketler, bu eyaletlerde Donald Trump'ın hafif bir üstünlüğe sahip olduğunu ortaya koyuyor.

2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde de Donald Trump, Hillary Clinton'ın oyların yüzde 48,2'sini almasına rağmen Seçiciler Kurulu oylamasında 74 delege farkıyla Clinton'ı geçerek başkan olmayı başarmıştı. Halkın oyunu fazla alan adaylar, Seçiciler Kurulu'nda yeterli delege sayısına ulaşamadıkları takdirde başkanlık görevini alamıyor.

İşte salıncak eyaletlerden en güncel anket sonuçları:

Arizona: Trump %49,1, Harris %46,5

Georgia: Trump %48,6, Harris %47,1

Michigan: Trump %47,1, Harris %47,9

Nevada: Trump %47,9, Harris %47,3

Pennsylvania: Trump %47,9, Harris %47,7

Wisconsin: Trump %47,4, Harris %48,2

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