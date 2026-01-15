Haberler

MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik

MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
Güncelleme:
Suriye'de Şam yönetimi ile YPG/SDG arasındaki çatışmalar devam ederken Kara kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Suriye sınırına gitti.

  • Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri ve Soylu Üs Bölgesi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
  • Suriye Hükümeti, Halep'te terörle mücadele operasyonu başarıyla icra etmiş ve Halep'in kontrolünü sağlamıştır.
  • İran sınırında 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 km Modüler Beton Duvar inşası ve 553 km'lik hendek kazma faaliyetleri tamamlanmıştır.

Şam yönetimi, 10 Mart Mutabakatı kapsamında verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini öne sürerek SDG'ye yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Türkiye'nin bu süreçteki tutumu ise, " Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" şeklinde ifade edildi.

METİN TOKEL SINIR HATTINDA

Bölgedeki hareketlilik sürerken Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Suriye sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, tarihinde, 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri (Çıldıroba/Kilis) ve Soylu Üs Bölgesi'nde (Karkamış/Gaziantep) inceleme ve denetlemelerde bulundu" ifadelerine yer verildi.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Bakanlık, Suriye'deki son duruma ilişkin de açıklama yaptı. Açıklamada, "Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Suriye Hükümeti, Halep'te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir. Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye Hükümeti tarafından Halep'in kontrolü sağlanmıştır" denildi.

İRAN SINIRINDA TÜM TEDBİRLER ALINDI

Öte yandan tarafından yapılan başka bir açıklamada ise İran sınırında alınan güvenlik önlemleri sıralandı.

İşte o açıklama;

"İran hudut hattı boyunca; 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 km Modüler Beton Duvar inşası ile 553 km'lik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. 560 km'lik İran hududumuzun güvenliği, Hudut Birlikleri tarafından 'Hudut Namustur' anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle korunmaktadır. Ayrıca, İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir."

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Allah tüm iç ve dis düşmanlardan korusun vatanimizi

