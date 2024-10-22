Savcı Yavuz Ergin ne dedi? (Instagram)

Savcı Yavuz Ergin kimdir? Yenidoğan Çetesi operasyonu sonrası Türkiye'nin gündemine oturan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ergin, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. Türkiye, onu bebek katillerinden aldığı tehditlerle tanıdı. Bu tehditler operasyonun deşifre olmasına neden oldu ancak Savcı Ergin'in kararlılığı ve cesareti kamuoyunda büyük takdir topladı. Savcı Ergin, yaptığı açıklamada kendisine destek verenlere teşekkür ederken, devletin verdiği görevden geri adım atmayacağını da vurguladı. Peki,Yavuz Ergin kimdir? Detaylar...

YAVUZ ERGİN KİMDİR?

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ergin, 1989 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Ergin, eğitim hayatına Bolu'da başladı. 50. Yıl Ortaokulu ve İzzet Baysal Anadolu Lisesi'ni başarıyla bitiren Ergin, lise eğitiminin ardından 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kabul edildi. Hukuk eğitimini 2013 yılında tamamladıktan sonra İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını yaptı. Mesleki kariyerini savcılık yönünde şekillendiren Ergin, 2014 yılında savcı adayı olarak göreve başladı.

CUMHURİYET SAVCISI YAVUZ ERGİN KİM?

Yavuz Ergin, savcılık kariyerine Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'nda başladı. Görev yaptığı çeşitli illerde birçok önemli dosya üzerinde çalıştı ve özellikle karmaşık ve hassas davalarda adını duyurdu. 2024 yılı Nisan ayında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na terfi etti ve halen bu görevi sürdürüyor. Türkiye'nin gündemini sarsan 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasıyla tanınan Ergin, çetenin kendisine yönelik tehditlerine rağmen kararlılıkla görevine devam etti.

YAVUZ ERGİN INSTAGRAM HESABI NEDİR, NE DEDİ?

Yenidoğan Çetesi soruşturmasının deşifre olmasından sonra Türkiye kamuoyunun yoğun ilgisiyle karşılaşan Savcı Yavuz Ergin, Instagram hesabından bir mesaj yayımladı.

Tehdit edilmesine rağmen görevini sürdürme kararlılığını dile getiren Ergin, sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğu sebebiyle henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; Türk Devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz."

SAVCI YAVUZ ERGİN KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Savcı Yavuz Ergin, aslen Türk kökenli bir aileden gelmektedir. Almanya'da dünyaya gelen Ergin, küçük yaşta ailesiyle Türkiye'ye dönerek eğitimine burada devam etti. Eğitim hayatının tamamını Türkiye'de sürdüren Ergin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmasının ardından savcılık kariyerine adım attı. 2024 yılı itibarıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı olarak görevine devam eden Yavuz Ergin, özellikle Yenidoğan Çetesi operasyonuyla tanınmıştır.