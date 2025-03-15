Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar! Bakan Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı

Erdoğan'dan kritik atamalar! Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu

Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu

Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman otomotiv firması Volkswagen, Alman hükümetiyle yeni bir anlaşma yaparak savunma sanayisinde aktif rol almaya hazırlanıyor. Şirketin askeri araçlar ve lojistik destek sistemleri üretmesi bekleniyor. Volkswagen'in CEO'su, bu girişimin sadece iş gücü ve teknoloji anlamında değil, aynı zamanda Almanya'nın güvenliği için de kritik bir rol oynayacağını ifade etti.

Alman otomotiv devi Volkswagen, savunma sanayisine yönelik önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, Almanya hükümetiyle yaptığı yeni anlaşma kapsamında askeri ekipman üretimine başlamaya hazırlanıyor.

Volkswagen'in bu hamlesi, Avrupa'nın güvenlik politikalarındaki değişim ve Almanya'nın artan savunma harcamalarıyla paralel olarak değerlendiriliyor. Anlaşma kapsamında, firmanın askeri araçlar ve lojistik destek sistemleri üretmesi bekleniyor.

Daha önce otomobil sektöründe faaliyet gösteren Volkswagen, Traton Group ve MAN gibi iştirakleri aracılığıyla dolaylı olarak savunma sektöründe yer alıyordu. Yeni stratejiyle birlikte, şirketin askeri alanda daha aktif bir rol üstlenmesi planlanıyor.

Almanya'nın savunma sanayisini güçlendirme hedefleri doğrultusunda atılan bu adım, Volkswagen'in üretim kapasitesini genişleterek sektörde yeni bir sayfa açmasını sağlayabilir. Şirketin bu yeni girişimiyle ilgili resmi detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

"ALMANYA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN DE KRİTİK BİR ROL OYNAYACAK"

Volkswagen'in CEO'su, "Bu adım, şirketimizin geniş üretim kapasitesini çeşitlendirme ve topluma hizmet etme anlamında önemli bir fırsat. Savunma alanındaki katkımız, sadece iş gücü ve teknoloji anlamında değil, aynı zamanda Almanya'nın güvenliği için de kritik bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Bu yeni girişim, otomotiv devinin ulusal güvenlik alanındaki sorumluluğunu artırırken, şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine de önemli bir ivme kazandıracak.

AVRUPA'DA YANKI UYANDIRACAK

Almanya hükümetinin bu yeni anlaşma ile savunma sanayisini desteklemek adına stratejik adımlar attığı ve yerli üretimi teşvik etmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Volkswagen'in askeri üretim faaliyetlerine yönelik bu yeni adımı, sadece Almanya'da değil, Avrupa'da da büyük yankı uyandırması bekleniyor.

OTOMOBİL SEKTÖRÜNDEKİ DÜŞÜŞ VE ASKERİ ÜRETİME GEÇİŞ

Askeri uzmanların analizlerine göre, Almanya'da otomobil ihracatının Kovid-19 salgını öncesindeki zirve seviyesinden yarı yarıya düştüğü göz önüne alındığında, otomobil fabrikaları kapasiteyi kullanabilir. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre , 2019'dan bu yana Avrupa Birliği genelinde satılan yeni otomobil sayısı 15,1 milyondan 10,6 milyona düştü .

Almanya'nın yıllık otomobil ihracatı da büyük ölçüde Çin'in rekabeti nedeniyle yarı yarıya azalarak 1,2 milyona geriledi. Çin artık dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumunda.

Artan talebe yanıt olarak Rheinmetall ve KNDS Group gibi birçok büyük üretici, otomobil parçası fabrikalarını askeri ekipman üretim tesislerine dönüştürmeye başladı.

Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek
Kaynak: Haberler.com / Otomobil
img

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti
img

Celal Şengör'den İstanbul için uykuları kaçıracak çıkış
img

Transfer sorusuna verdiği yanıt taraftarı mest etti
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSertac Kaya:

kesin hepsi yolda kalır dsg kullanmazlar umarım :)))))

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

hitler zamanında zaten büyük otomobil fifmaları askeri araç ve silah üretiyordu

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?

İmam nikahlı eşini yakmaya çalışan şahıstan pes dedirten sözler
Uzmanından 6 ilde evlenecek çiftlere 'test yaptırma' uyarısı

Bu 6 ilde evlenecek çiftler mutlaka test yaptırmalı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Okulda ısınırken aniden kıyafetleri tutuşan küçük kızın vücudunun yarısı yandı

Okulda ısınırken vücudunun yarısı yandı
Kuyumcuların kesme altın satışı yasaklandı

Son zamanların gözdesi olan altın çeşidinin satışı yasaklandı
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.