Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek

Alman otomotiv devi Volkswagen, savunma sanayisine yönelik önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, Almanya hükümetiyle yaptığı yeni anlaşma kapsamında askeri ekipman üretimine başlamaya hazırlanıyor.

Volkswagen'in bu hamlesi, Avrupa'nın güvenlik politikalarındaki değişim ve Almanya'nın artan savunma harcamalarıyla paralel olarak değerlendiriliyor. Anlaşma kapsamında, firmanın askeri araçlar ve lojistik destek sistemleri üretmesi bekleniyor.

Daha önce otomobil sektöründe faaliyet gösteren Volkswagen, Traton Group ve MAN gibi iştirakleri aracılığıyla dolaylı olarak savunma sektöründe yer alıyordu. Yeni stratejiyle birlikte, şirketin askeri alanda daha aktif bir rol üstlenmesi planlanıyor.

Almanya'nın savunma sanayisini güçlendirme hedefleri doğrultusunda atılan bu adım, Volkswagen'in üretim kapasitesini genişleterek sektörde yeni bir sayfa açmasını sağlayabilir. Şirketin bu yeni girişimiyle ilgili resmi detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

"ALMANYA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN DE KRİTİK BİR ROL OYNAYACAK"

Volkswagen'in CEO'su, "Bu adım, şirketimizin geniş üretim kapasitesini çeşitlendirme ve topluma hizmet etme anlamında önemli bir fırsat. Savunma alanındaki katkımız, sadece iş gücü ve teknoloji anlamında değil, aynı zamanda Almanya'nın güvenliği için de kritik bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Bu yeni girişim, otomotiv devinin ulusal güvenlik alanındaki sorumluluğunu artırırken, şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine de önemli bir ivme kazandıracak.

AVRUPA'DA YANKI UYANDIRACAK

Almanya hükümetinin bu yeni anlaşma ile savunma sanayisini desteklemek adına stratejik adımlar attığı ve yerli üretimi teşvik etmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Volkswagen'in askeri üretim faaliyetlerine yönelik bu yeni adımı, sadece Almanya'da değil, Avrupa'da da büyük yankı uyandırması bekleniyor.

OTOMOBİL SEKTÖRÜNDEKİ DÜŞÜŞ VE ASKERİ ÜRETİME GEÇİŞ

Askeri uzmanların analizlerine göre, Almanya'da otomobil ihracatının Kovid-19 salgını öncesindeki zirve seviyesinden yarı yarıya düştüğü göz önüne alındığında, otomobil fabrikaları kapasiteyi kullanabilir. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre , 2019'dan bu yana Avrupa Birliği genelinde satılan yeni otomobil sayısı 15,1 milyondan 10,6 milyona düştü .

Almanya'nın yıllık otomobil ihracatı da büyük ölçüde Çin'in rekabeti nedeniyle yarı yarıya azalarak 1,2 milyona geriledi. Çin artık dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumunda.

Artan talebe yanıt olarak Rheinmetall ve KNDS Group gibi birçok büyük üretici, otomobil parçası fabrikalarını askeri ekipman üretim tesislerine dönüştürmeye başladı.