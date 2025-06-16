Savan Günay öldü mü, öldürüldü mü?

Savan Günay öldü mü, öldürüldü mü?
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Savan Günay öldü mü, öldürüldü mü? sorusu, Eskişehir'de meydana gelen şüpheli ölüm olayının ardından kamuoyunda sıkça sorulmaya başlandı. 58 yaşındaki emekli doktor Savan Günay, evinde ölü bulundu. Olayın detayları, ölümün doğal mı yoksa başka bir nedene mi bağlı olduğunu merak ettiriyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşanan olay sonrası Savan Günay öldü mü, öldürüldü mü? sorusu gündemi meşgul ediyor. Günay'dan günlerdir haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Evde hareketsiz bulunan Günay'ın kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesiyle netleşecek. Peki, Savan Günay öldü mü, öldürüldü mü? İşte detaylar...

DR. SAVAN GÜNAY ÖLDÜ MÜ, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Emekli doktor Savan Günay, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Bulvarı üzerindeki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Günay'dan haber alamayan bir arkadaşı, temizlik görevlisini yönlendirmiş; kapının açılmaması üzerine ise durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmiştir.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Savan Günay'ın ölüm nedeni için adli tıp raporu beklenmektedir. Şu aşamada ölümün doğal nedenlerle mi yoksa dış müdahaleyle mi gerçekleştiği net değildir.

Uzun yıllar çocuk hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Günay, emekliliğin ardından alternatif tıp üzerine çalışmalar yürütmüştü. Özellikle "Magna Lunaca" ve "MagnaNova7" adlı destek ürünleriyle kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, "25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum… Bana yapmadıklarını bırakmadılar" diyerek bazı çevrelere yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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