SARILIK NEDEN OLUR? Sarılık belirtileri neler, nasıl geçer?

Sarılık, bilirubin adı verilen sarı-turuncu bir maddenin cilt altındaki yağ tabakasında birikmesi ve kan dolaşımında dolaşması sonucunda cildin, mukoza zarlarının ve göz beyazlarının sarımsı bir renk almasıyla karakterize bir durumdur. SARILIK NEDEN OLUR? Sarılık belirtileri neler, nasıl geçer? İşte ayrıntılar...

SARILIK NEDEN OLUR?

Bilirubin, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması sonucu ortaya çıkar ve karaciğerde safra ile birleşerek dışkıyla atılır. Ancak, bu atılım süreci normal şekilde gerçekleşmez veya yeterince hızlı olmazsa, bilirubin kanda birikir ve göz, cilt ve diğer dokularda sarılığa yol açabilir. Bu durum, bilirubinin normalden fazla birikmesi sonucunda ortaya çıkar ve sarılığın belirtileri ortaya çıkar.

Sarılık, vücuttaki bilirubin seviyesinin yükselmesiyle ortaya çıkar. Genellikle karaciğer, safra kesesi veya pankreas ile ilgili sorunlardan kaynaklanır. Karaciğerin, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması sırasında oluşan bilirubini etkili bir şekilde işleyememesi durumunda, vücutta bilirubin birikerek cilt ve gözlerde sarı bir renk oluşmasına neden olur.

SARILIK BELİRTİLERİ NELER?

Sarılığın en belirgin belirtisi cilt ve gözlerde meydana gelen sarı renktir, ancak bunun dışında ortaya çıkan diğer semptomlar da vardır.Sarılığın yaygın semptomları arasında şunlar bulunur:

Cilt renginde değişiklik

Gözlerin beyaz kısmı (sklera) ve ciltte sarılık

Ateş ve titreme

İdrar renginde koyulaşma

Dışkı renginde soluk ya da kil renk değişiklikleri

Kaşıntı

Bu semptomlar, sarılığın altında yatan sağlık sorununun ciddiyetine ve nedenine bağlı olarak değişebilir. Bu belirtileri fark eden kişilerin bir sağlık uzmanına başvurması önemlidir.

SARILIK NASIL ÖNLENİR?