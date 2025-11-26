Sarıgül'den gençlere esprili çağrı: Sizi 'Can Erzincan' tabelasına bekliyorum
Sosyal medyada akım haline gelen Ankara Kızılay tabelasına bu kez CHP'li Mustafa Sarıgül çıktı. Barfiks çeken Sarıgül, gençlere esprili bir çağrıda bulunarak 'Kızılay güzel ama sizi bir de Can Erzincan tabelasına bekliyorum' dedi. Bu tabela, gençler arasında fotoğraf noktası olmuş, zarar verme ve çalınma nedenleriyle 3 kez yenilenmişti.
- CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ankara'daki Kızılay tabelasında barfiks çekti ve gençleri Erzincan'a davet etti.
- Ankara'daki Kızılay tabelası, gençler arasında popüler bir fotoğraf noktası olmuş ve çalınma veya zarar görme nedeniyle dört kez yenilenmiştir.
- 17 Kasım'da tabela çevresinde çıkan bir tartışmada iki kişi bıçaklanarak yaralanmıştır.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ankara'da gençler arasında akıma dönüşen Kızılay tabelasında barfiks çeken son isim oldu. Gençlerle buluşan Sarıgül yanındaki gençlere esprili bir davette bulundu
CAN ERZİNCAN'A DAVET
Kennedy Caddesi'ndeki tabelaya asılarak barfiks çeken Sarıgül, o anları paylaştı ve gençleri , "Kızılay güzel ama sizi bir de can Erzincan tabelasına bekliyorum" sözleri le memleketine davet etti.
Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
GÜNDEMDEKİ TABELA
Gençler arasında fotoğraf noktası hâline gelen tabela, çalınma ve zarar verme gibi nedenlerle 3 kez yenilenmiş, Ankara Büyükşehir Belediyesi de zarar verilmemesi için direğin arkasına barfiks demiri yerleştirmişti. Buna rağmen akım devam etmiş, 17 Kasım'da yaşanan yoğunluk sırasında çıkan tartışmada 2 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı.
Son olarak kimliği belirsiz kişilerce tekrar sökülen tabela, belediye ekipleri tarafından 4'üncü kez yenilendi.