Sarıgül'den gençlere esprili çağrı: Sizi 'Can Erzincan' tabelasına bekliyorum

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ankara'da gençler arasında akıma dönüşen Kızılay tabelasında barfiks çeken son isim oldu. Gençlerle buluşan Sarıgül yanındaki gençlere esprili bir davette bulundu

CAN ERZİNCAN'A DAVET

Kennedy Caddesi'ndeki tabelaya asılarak barfiks çeken Sarıgül, o anları paylaştı ve gençleri , "Kızılay güzel ama sizi bir de can Erzincan tabelasına bekliyorum" sözleri le memleketine davet etti.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

GÜNDEMDEKİ TABELA

Gençler arasında fotoğraf noktası hâline gelen tabela, çalınma ve zarar verme gibi nedenlerle 3 kez yenilenmiş, Ankara Büyükşehir Belediyesi de zarar verilmemesi için direğin arkasına barfiks demiri yerleştirmişti. Buna rağmen akım devam etmiş, 17 Kasım'da yaşanan yoğunluk sırasında çıkan tartışmada 2 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı.

Son olarak kimliği belirsiz kişilerce tekrar sökülen tabela, belediye ekipleri tarafından 4'üncü kez yenilendi.