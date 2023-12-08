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SARI KODLU İLLER 8 ARALIK 2023 | Sarı kod hangi illerde? Meteorolojinin uyardığı sarı ve turuncu kodlu 14 şehir hangileri?

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Meteoroloji 3 il için turuncu, 11 il için ise sarı kodlu uyarı yaptı. İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu bu kentlerde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Peki, Sarı kodlu iller 8 aralik 2023 hangileri Sarı kod hangi illerde? Meteorolojinin uyardığı sarı ve turuncu kodlu 14 şehir hangileri? İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde etkili olması beklenen yağışlarla ilgili 3 ilde turuncu, 11 ilde de sarı kodlu uyarı yaptı. Peki, Sarı kodlu iller 8 aralik 2023 hangileri Sarı kod hangi illerde? Meteorolojinin uyardığı sarı ve turuncu kodlu 14 şehir hangileri? İşte detaylar…

SARI KODLU İLLER 8 ARALIK 2023

Turuncu kodlu uyarının yapıldığı iller; Adana, Mersin ve Antalya oldu. Sarı kodlu uyarılan iller ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Yalova olarak sıralandı.

SARI KOD HANGİ İLLERDE?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya- Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40 - 60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLU İLLER 8 ARALIK 2023 | Sarı kod hangi illerde? Meteorolojinin uyardığı sarı ve turuncu kodlu 14 şehir hangileri?

METEOROLOJİNİN UYARDIĞI SARI VE TURUNCU KODLU 14 ŞEHİR HANGİLERİ?

Turuncu kodlu uyarının yapıldığı iller; Adana, Mersin ve Antalya oldu. Sarı kodlu uyarılan iller ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Yalova olarak sıralandı.

SARI KODLU İLLER 8 ARALIK 2023 | Sarı kod hangi illerde? Meteorolojinin uyardığı sarı ve turuncu kodlu 14 şehir hangileri?

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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