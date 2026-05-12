Şanlıurfa’da su zirvesi! Ulusal Su Planı masaya yatırılacak

Türkiye’nin su geleceğine yön verecek önemli organizasyonlardan biri Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek. Harran Üniversitesi ile Su Tasarrufu ve Verimliliği Derneği (SUTAD) iş birliğinde düzenlenen “Ulusal Su Planı Çerçevesinde Türkiye’de Suyun Sürdürülebilir Geleceği” başlıklı panel, 14 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’in katılımıyla gerçekleştirilecek programda, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi tüm yönleriyle ele alınacak.

SU YÖNETİMİ STRATEJİK BİR MESELE HALİNE GELDİ

SUTAD Genel Başkanı Uğur Büyükhatipoğlu, su yönetiminin artık yalnızca teknik bir konu olmadığını, aynı zamanda stratejik bir mesele haline geldiğini ifade etti. Büyükhatipoğlu, Harran Üniversitesi ile yürütülen iş birliğinin Ulusal Su Planı’nın sahada uygulanabilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Panel kapsamında özellikle tarımda su verimliliği, kuraklık, iklim değişikliği ve sürdürülebilir su yönetimi gibi kritik başlıklar detaylı şekilde değerlendirilecek. Uzman isimler tarafından yapılacak sunumlarda, Türkiye’nin mevcut su kaynaklarının korunmasına yönelik çözüm önerileri de masaya yatırılacak.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNCÜ ROL ÜSTLENECEK

Bilimsel çalışmalarıyla dikkat çeken Harran Üniversitesi’nin, panelde önemli bir rol üstleneceği belirtildi. Özellikle tarım ve su alanındaki akademik altyapısıyla öne çıkan üniversitenin, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan projeleriyle dikkat çektiği ifade edildi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Tahir Güllüoğlu öncülüğünde yürütülen çalışmaların, üniversiteyi su ve tarım alanında ulusal ölçekte önemli bir referans noktası haline getirdiği kaydedildi. Programın GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirileceği bildirildi.

SU VERİMLİLİĞİ VE KURAKLIK MASAYA YATIRILACAK

Panelde DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, SUTAD Genel Başkanı Uğur Büyükhatipoğlu ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlik boyunca su-gıda-enerji ilişkisi, kuraklığın etkileri ve tarımsal üretimde sürdürülebilirlik gibi konular uzman görüşleriyle değerlendirilecek. Yetkililer, panelden çıkacak sonuçların Türkiye’nin su politikalarına katkı sunmasının hedeflendiğini belirtti.

Haber: Ali Karademir