Şanlıurfa Viranşehir seçim sonuçları | Serhat Dicle İnan mı Salih Ekinci mi önde? Şanlıurfa 2024 Yerel Seçim sonuçları canlı!

31 Mart 2024 Şanlıurfa Viranşehir Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Şanlıurfa Viranşehir hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa DEM Parti'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan DEM Parti'den Serhat Dicle İnan, AK Parti'den Salih Ekinci yarıştı. Peki, Şanlıurfa Viranşehir'de hangi parti, kim önde? Viranşehir'de AK Parti mi DEM Parti mi kazanıyor? Şanlıurfa ilçe seçim sonuçları! İşte detaylar..

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkanlığı için DEM Parti'den Serhat Dicle İnan, AK Parti'den Salih Ekinci ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ŞANLIURFA VİRANŞEHİR'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkanlığı yarışında DEM Parti'den Serhat Dicle İnan, AK Parti'den Salih Ekinci kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.