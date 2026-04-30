Şanlıurfa ve Muğla’dan ortak mesaj: Kazanan dostluk olsun

Şanlıurfaspor ile Muğlaspor arasında oynanacak kritik Play-Off maçı öncesinde iki şehirden birlik ve sağduyu mesajı geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, karşılaşmanın dostluk ve fair-play çerçevesinde geçmesi gerektiğini vurguladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off mücadelesi öncesinde Şanlıurfa’da önemli bir buluşma gerçekleşti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın ev sahipliğinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile iki kulübün başkanları bir araya gelerek kamuoyuna ortak mesaj verdi. Kritik karşılaşma öncesi yapılan açıklamalarda, sporun birleştirici gücü ve dostluk vurgusu ön plana çıktı.

BAŞKAN GÜLPINAR’DAN FAİR-PLAY VE MİSAFİRPERVERLİK VURGUSU

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Muğla heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu buluşmanın anlamlı bir mesaj içerdiğini ifade etti. Şanlıurfa’nın misafirperver kimliğine dikkat çeken Gülpınar, konuk ekibi en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirtti.

Futbolda zaman zaman istenmeyen olayların yaşanabildiğini hatırlatan Gülpınar, “Biz yaşananları geride bırakıp önümüze bakmak istiyoruz. Anlayışımız nettir; iyi oynayan kazansın” diyerek sağduyu çağrısı yaptı. Karşılaşmanın dostluk ve centilmenlik içinde geçeceğine inandığını vurgulayan Gülpınar, rövanşta da aynı atmosferi Muğla’da görmek istediklerini söyledi.

BAŞKAN ARAS: “SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ İÇİN BURADAYIZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise iki şehir arasında güçlü bağlar bulunduğunu belirterek, bu buluşmanın sporun birleştirici yönünü öne çıkardığını ifade etti. Aras, “Bugün burada sporun birleştirici gücü için bulunuyoruz. İnanıyorum ki kazanan dostluk ve centilmenlik olacaktır” sözleriyle karşılaşma öncesi olumlu bir atmosfer oluşturulması gerektiğini vurguladı.

İki şehir arasındaki ilişkilerin bu tür organizasyonlarla daha da güçleneceği belirtilirken, sporun rekabet kadar kardeşlik duygusunu da besleyen bir alan olduğu ifade edildi.

KULÜP BAŞKANLARINDAN TARAFTARA SAĞDUYU ÇAĞRISI

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Kemal Saraçoğlu, taraftarlara centilmenlik çağrısında bulunarak, kötü tezahürat ve sahaya yabancı madde atılması gibi olumsuz davranışlardan uzak durulmasını istedi. Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ise son günlerde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kamuoyundan özür dileyerek, taraftarların sağduyulu hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Yapılan ortak açıklamalarda, karşılaşmanın fair-play ruhu içerisinde geçmesi ve iki şehir arasındaki dostluğun daha da pekiştirilmesi gerektiği vurgulandı. Kritik mücadele öncesinde verilen bu mesajlar, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber: Ali Karademir

Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Kiracı olduğu ev icradan satıldı; yurt dışından döndüğünde eşyalarıyla sokakta kaldı

Bildiğiniz tüm kiracı mağduriyetlerini unutun
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor

Şampiyonluk gitmiş kimin umurunda! Paylaşıma düştüğü nota bakın
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi