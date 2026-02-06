Haberler

Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu

Güncelleme:
Şanlıurfa genelinde tefecilik faaliyetlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada, tefecilik faaliyetlerine ağır darbe vuruldu. Emniyet ve jandarmanın 5 ay boyunca devam eden soruşturması kapsamında 12 şirkete kayyım atandı, bin 145 banka hesabı bloke edildi, değeri milyonlara ifade edilen mal varlığına da el koyuldu.

  • Şanlıurfa'da tefecilik soruşturmasında 41 şüpheli tutuklandı.
  • Soruşturma kapsamında 55 araç ve 20 taşınmaza el konuldu.
  • 12 şirkete kayyım atandı ve 1.145 banka hesabı bloke edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı operasyonlarla tefecilik faaliyetlerine ağır darbe vuruldu. Son aylarda sürdürülen titiz çalışmalar sayesinde kent genelinde bu suçlara bağlı faaliyetlerin önemli ölçüde gerilediği bildirildi.

Başsavcılık öncülüğünde Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ortak yürüttüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüpheli tutuklanırken, milyonlarca lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

5 AYLIK TİTİZ TAKİP

1 Eylül 2025 tarihinden itibaren Şanlıurfa genelinde tefecilik suçuna yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takiplerin ardından, tefecilik yaptığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

76 GÖZALTI, 41 TUTUKLAMA

Operasyonlarda toplam 76 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 35 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARAÇLAR, TAŞINMAZLAR VE HESAPLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen 55 araç (tır, dorse, otomobil ve motosiklet) ile 20 taşınmaz için el koyma kararı uygulandı.

12 ŞİRKETE KAYYIM, 1.145 BANKA HESABINA BLOKE

Ayrıca 12 şirkete yönetim kayyımı atanırken, şüphelilere ait bin 145 banka hesabı da bloke edildi. İncelemelerde, tefecilik suçundan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit paraya el konuldu.

KARARLILIK MESAJI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, tefecilik başta olmak üzere organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelim Adanalı:

ulan nasıl bir ülke ya, vuran vurana, çarpan çarpana.

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Soru en büyük tefeci kim ?

