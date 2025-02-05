Şanlıurfa'da kar yağacak mı? 5 Şubat Şanlıurfa hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri 5 Şubat itibariyle Şanlıurfa'da sıcaklıkların en düşük 5°C, en yüksek 14°C seviyelerinde seyredeceğini belirtti. Özellikle akşam saatlerinden itibaren yağmurun etkili olacağını belirten meteoroloji uzmanları, bölgede kar yağışı olup olmayacağına ilişkin tahminlerini açıkladı. Peki, 5 Şubat Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? İşte, güncel hava durumu tahminleri…

ŞANLIURFA'DA KAR YAĞACAK MI?

Şehir genelinde gün içinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacağını dile getiren meteoroloji uzmanları, akşam saatlerinden itibaren yağmur beklendiğini fakat yağışı ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ihtimali bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar şehir merkezinde sıcaklıkların 5°C ile 14°C arasında olacağından kar yağışı beklenmediğini belirtti.

ŞANLIURFA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Şanlıurfa'da güncel hava durumu tahmini